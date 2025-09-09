Es oficial: Loterías y Apuestas del Estado confirma que un único español se ha llevado el bote de 65 millones de euros del Euromillones

Loterías y Apuestas del Estado ha repartido uno de sus botes más cuantiosos, el del juego de Euromillones que, aunque se juega a nivel europeo en varios países del continente, esta vez el premio ha caído en España, una cantidad de más de 65 millones de euros que ha ido a parar a un único acertante.

Se trata del sorteo de Euromillones celebrado el pasado viernes 5 de septiembre de 2025, cuyos números ganadores, tal y como se puede ver en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, fueron los siguientes: 30, 27, 41, 31, 43 y como estrellas el 05 y el 08.

Bote de Euromillones en España

De este modo, la nota de prensa de Loterías y Apuestas del Estado confirma que un único acertante ha ganado en este sorteo de Euromillones el premio de Primera Categoría, que consiste en acertar las cinco cifras y las dos estrellas, llevándose un bote que asciende a 65.278.573 euros.

El boleto ha sido validado, concretamente, en la Administración de Loterías nº 1 de Tarazona, un municipio perteneciente a la provincia de Zaragoza. El local se encuentra ubicado en la calle Fueros de Aragón, 8, como se puede ver en la nota de prensa de Loterías.

Por otro lado, hay que saber que en España existe un segundo boleto ganador, de Tercera Categoría (cinco cifras), que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 94.400 de Madrid, situado en Avenida Rafael Finat, 10. El ganador se ha llevado 34.773,85 euros.

Bote para el próximo sorteo

Como se ha repartido el bote de este sorteo de Euromillones, el sorteo cuenta con un fondo garantizado para el próximo sorteo, en el que se pondrá en juego una cantidad de 17 millones de euros.

Además, también se participa en El Millón, que reparte siempre un millón de euros a un único jugador que porte el código ganador. En este pasado sorteo, este premio a nivel nacional fue a parar a la localidad de Benicàssim, provincia de Castellón, en el Despacho Receptor situado en Santo Tomás, 19.