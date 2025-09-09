Begoña Pérez, (La Ordenatriz), comparte sus trucos para la vuelta al cole: "Es importante que adquieran hábitos, aunque sean pequeños detalles"

Los largos días de verano han quedado atrás y ya está aquí la vuelta al cole. Esto solo puede significar que comienzan esas primeras semanas llenas de ilusión por el nuevo curso y unos cuantos agobios, ya que es necesario volver a implantar rutinas y preparar todo para que esté a punto: los uniformes, el material escolar, las mochilas... En este contexto, la organización en casa es fundamental para que, desde los mayores hasta los más pequeños sea mucho más fácil el periodo de adaptación.

En su última publicación, Begoña Pérez, más conocida en redes sociales como la Ordenatriz, ha compartido cuáles son los trucos y métodos que ella misma aplica en su casa con sus hijos.

La importancia de fomentar rutinas y hábitos

Además de comenzar un nuevo curso, Begoña Pérez recuerda que la vuelta al colegio es el momento ideal para implementar nuevas rutinas en casa, que les haga partícipes de la organización y que les ayude a adaptarse. En su opinión, se trata de un paso fundamental, sea cual sea la edad del niño, pues marcar unas bases sólidas y estables les aporta seguridad y fomenta su crecimiento personal.

Por ejemplo, de cara a los seis años, Pérez propone que les animemos a que hagan su propia cama cada mañana, aunque el resultado no sea perfecto. "Lo importante es que lo intenten, así se sientes responsables y empiezan el día con una pequeña victoria", explica.

También aconseja establecer unos horarios y un lugar fijo para hacer los deberes. Recuerda que no es necesario que estén solos o en su cuarto, cuando aún son pequeños, sino que podría ser en la cocina mientras los padres hacen la cena. Sea cual sea el lugar, lo importante es que sea el mismo, al igual que la hora de comienzo, para remarcar esta estabilidad.

Trucos prácticos para la vuelta al cole

En primer lugar, uno de los consejos más comentados y útiles es el de conseguir que los zapatos no hagan rozaduras. Para ello, la experta en organización explica que basta con aplicar vaselina en el calzado nuevo o en el pie, antes de ponerse el calcetín. Un método de lo más efectivo contra las ampollas que ella misma puso en práctica durante el Camino de Santiago, confiesa.

Por supuesto, de cara al nuevo curso, es fundamental etiquetar y nombrar bien todo el material y los uniformes, para evitar que se puedan producir pérdidas. En este caso, Pérez recomienda el que para ella es el método más sencillo y rápido: una etiquetadora adhesiva. Con este aparato, resulta muy fácil marcar todo, más que los sellos, ya que se pueden retirar las etiquetas a posteriori sin problema, por si queremos que esa prenda o libro pase a otro hermano o conocido.

| Fuente: Istock

Por último, para mantener los uniformes impecables, sugiere añadir un cazo de percarbonato a la lavadora una vez al mes, no más, para evitar que se desgaste el tejido. Este producto, además de conseguir que los blancos queden perfectos, también es compatible con prendas de color, por lo que no habría problema si llevaran franjas o alguna insignia.

Ahora bien, Begoña Pérez remarca que, en cualquier caso, todos estos trucos tienen la finalidad de ayudar e insiste que la perfección no existe, de modo que cada uno puede adaptarlos a sus necesidades. Lo importante es que los niños tengan unas rutinas establecidas y los padres encuentren métodos que les aligere la carga de trabajo de cara a las primeras semanas de curso.