Los trucos para que un baño pequeño parezca el doble de amplio, según los expertos en interiores

Aunque tengamos un baño pequeño o con poca (o ninguna) luz natural, no implica que no podamos sacarle su máximo partido. La iluminación que usemos, tanto los tonos, como los puntos donde se ubique, determinarán el aspecto del aseo, pudiendo pasar fácilmente de un lugar pequeño y lúgubre, a una estancia mucho más iluminada e incluso que parezca más grande de lo que es en realidad.

Si contamos con algún tipo de ventana por la que pueda entrar luz natural, debemos aprovecharla al máximo, ya que esta luz puede ayudarnos con la amplitud del baño. Retiraremos cualquier elemento que pueda impedir que la luz entre claramente, y evitaremos las cortinas, ya que pueden opacar demasiado. Si queremos algo de privacidad pero sin cortinas, podemos colocar vinilos adhesivos para cristales, que dejan pasar la luz, sin mostrar al exterior lo que hay dentro del baño.

La ventana, es caso de tenerla, ayudará mucho, pero la clave se encuentra en los puntos de luz. Respecto a las luces del techo, se recomienda una iluminación más bien clara, con la que veamos bien. Si podemos colocar uno de estos puntos de luz de techo frente al espejo, nos ayudará mucho para no generar sombras cuando nos miremos.

En la zona del espejo es en la que más se recomienda incidir, no solo con uno de los focos del techo, sino además situando luces blancas a su alrededor o por detrás, ya que nos ayudará a vernos mejor de cerca, a que el espacio parezca más espacioso y dará un toque mucho más elegante en la estancia.

Por último, si la propia infraestructura del baño lo permite, colocar puntos de luz independientes en tonos más cálidos en la zona de la ducha o bañera, marcarán totalmente la diferencia. No solo nos permitirá tomar baños relajantes con este tipo de luz, sino que nuevamente aportará elegancia y amplitud.

A tener en cuenta

Existen otros dos factores a tener en cuenta que pueden terminar de dar el toque de amplitud que buscamos. El primero de ellos se encuentra en las paredes, ya que si están pintadas de tonos oscuros (o sus azulejos son oscuros), parecerá todo mucho más pequeño, por lo que se recomienda pintarlas de blanco, y si no fuera posible, se pueden colocar vinilos adhesivos removibles de colores claros (son ideales para estos casos, ya que cambian el aspecto de las paredes, y se pueden quitar cuando se desee, sin dejar marcas).

El segundo factor a tener en cuenta es la cortina de la ducha o bañera, ya que, suelen dar un aspecto de que la estancia es más pequeña, por lo que, la mayor recomendación es poner una mampara transparente o incluso apostar por un concepto de ducha abierta.