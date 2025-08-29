Ayrtac Envases se expande por Andalucía con un nuevo almacén logístico en Jaén

Ayrtac Envases se expande por España. La empresa, especializada en la distribución de envases de vidrio para distintos sectores como conservas, destilerías, almazaras, vinos y cervezas, ha anunciado la apertura de un nuevo almacén logístico en Andalucía.

Este nuevo centro logístico se localiza en Martos, en Jaén, y cuenta con una superficie de 1.000 metros cuadrados para almacenar y distribuir envases de vidrio en la comunidad andaluza en la que se quiere reforzar la presencia, según explican fuentes de la compañía a elEconomista

El almacén es en régimen de alquiler como un primer paso en la implantación en Andalucía, aunque la compañía cuenta con un plan de proyección dentro del que se contempla disponer de instalaciones propias próximamente. Este centro es suma a la red logística que Ayrtac Envases cuenta en España. Además de la sede en Zaragoza, la empresa cuenta con otro centro en Calahorra, en La Rioja, para cubrir la demanda de la zona norte de España, así como en Barcelona para prestar servicios a los clientes del área de Cataluña y Levante.

Con el nuevo centro en Jaén, la empresa contará así con una nueva base para atender la demanda y necesidades de los sectores en Andalucía, así como la de productores y envasadores en el sur de España.

La puesta en marcha de este nuevo almacén logístico coincide con la campaña del aceite 2025-2026, sector en el que Ayrtac Envases busca ampliar su actividad. Un motivo por el que la elección de Andalucía no ha sido casual, ya que la comunidad es el "corazón" del sector oleícola al que se quiere dar una "respuesta más rápida, eficiente y cercana" con estas nuevas instalaciones en Martos.

El nuevo centro en Jaén dará servicio a Andalucía y al sur de España.

Precisamente, el sector del aceite de oliva es una de las líneas de negocio de mayor crecimiento para la compañía que, con este nuevo centro logístico, podrá optimizar los tiempos de entrega, mejorar el servicio logístico y garantizar la disponibilidad de botellas y tapones en el momento más crítico de la campaña. Un servicio que también se quiere prestar de forma generalizada a productores y envasadores del sector de la alimentación y licores con distintas soluciones integrales de packaging.

Envases y Botellas Ayrtac forma parte del Grupo Ayrtac, que cuenta con una trayectoria de más de 25 años y de especialización en soluciones de envase y maquinaria para la industria alimentaria. El grupo empresarial familiar está formado por las compañías Envases y Botellas Ayrtac y Ayrtac Maquinaria. Precisamente, en 2024, se cerró el ejercicio con récord de facturación.

Relacionados Grupo Ayrtac cierra 2024 con récord de facturación al crecer a dos dígitos