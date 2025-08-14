Jorge Rey da la razón a la AEMET y pide que nos preparemos para lo que se viene este puente de agosto porque no se salva nadie en España: "A partir de..."

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene el aviso por ola de calor hasta el próximo lunes y avanza un puente de agosto infernal, con máximas el fin de semana de hasta 44ºC en los valles del Guadiana, Guadalquivir y Segura y mínimas de 22-25ºC en amplias zonas del país.

En profundidad

En concreto, AEMET espera que el ascenso de temperaturas de este jueves continúe durante los próximos días y que se extienda a la mitad oriental de la Península. Así, indica que éste será notable o incluso extraordinario en el Cantábrico, con viento del sur. Sin embargo, descenderá --también de forma notable-- el día siguiente, sábado.

De esta manera, se espera que este viernes se alcancen los 38-39ºC de manera generalizada en el Cantábrico e incluso que se superen los 40ºC en algunos puntos. Los termómetros en el resto de la Península y Baleares, salvo zonas de montaña, llegarán a los 36-38ºC y sobrepasarán los 39-40ºC en los valles de los grandes ríos, depresiones del nordeste y prelitorales de Valencia.

De acuerdo con el organismo estatal, el sábado y el domingo serán los días más cálidos, con máximas que superarán los 36-39ºC de forma generalizada en Península y Baleares, salvo el área cantábrica, así como los 40-42ºC en amplias zonas de la mitad sur peninsular y en las depresiones del Ebro y Duero. De hecho, se podría llegar a los 44ºC en los valles del Guadiana, Guadalquivir y Segura.

?? AVISO ESPECIAL | OLA DE CALOR



? Viernes excepcionalmente cálido en el Cantábrico. En el resto, calor muy intenso hasta el lunes.



? Es probable que el lunes sea el último día de la ola de calor, con temperaturas más normales después.



+ info ?https://t.co/48Lsr8QC4f pic.twitter.com/GkJ9PJKclC — AEMET (@AEMET_Esp) August 14, 2025

Más detalles

Una declaración con la que coincide Jorge Rey, denominado en redes sociales como 'tu hombre del tiempo' y conocido por usar el método de las cabañuelas. A través de un vídeo publicado en su canal de YouTube, ha anunciado que a partir del 15 de agosto llegará un fenómeno meteorológico que se dejará ver el resto del fin de semana.

"A partir del 15, una masa procedente de África azotará España. Para hablar de un alivio térmico importante, tendremos que esperar a finales de la semana que viene", ha manifestado de manera contundente. O lo que es lo mismo, las temperaturas altas seguirán siendo las grandes protagonistas las próximas horas en nuestro país.

A tener en cuenta

AEMET avanza que el escenario más probable es que a partir del lunes 18 de agosto comience un descenso térmico por el oeste debido a la progresiva entrada de una masa de aire más fresca del Atlántico y al aumento de la inestabilidad, por lo que finalizaría este episodio de ola de calor.

Durante los siguientes días, esta bajada de temperaturas se extendería al resto de la Península y Baleares, aunque hay incertidumbre sobre su magnitud. Aún así, se espera que las temperaturas se mantengan significativamente elevadas el lunes. De hecho, es probable que se superen los 40-42ºC en la mitad suroriental peninsular y Baleares.

A partir del martes 19 de agosto es probable que progresivamente las temperaturas vayan tomando valores más propios de estas fechas. En lo que respecta a las mínimas, estas seguirán con valores muy elevados en gran parte del territorio, especialmente durante el fin de semana. Por lo tanto, no se bajará de 22-25ºC en zonas de la mitad sur peninsular, litorales mediterráneos, valle del Ebro y depresiones del nordeste.