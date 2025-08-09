Arden las instalaciones de la empresa de productos fitosanitarios Impex Europa en Vilagarcía de Arousa

El interior de una nave de productos fitosanitarios ubicada en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), que corresponde a las instalaciones de Impex Europa, ha comenzado a arder en la mañana de este sábado, por lo que numerosos efectivos de extinción trabajan actualmente en apagar el fuego. Con todo, por el momento, no hay afectados, ya que no había empleados dentro en el momento del incendio.

Alrededor de las 11.00 horas, según informa el 112 Galicia, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) recibió el aviso de un particular, que alertó del fuego en estas instalaciones, situadas en la avenida de Pontevedra del municipio arousano.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de bomberos de Vilagarcía, Ribadumia, Baixo Miño y de la Consellería do Medio Rural, así como personal de Emerxencias de Vilagarcía y del Grupo de Apoio Loxístico e Intervención (GALI) de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega). Además, han acudido patrullas de la Policía Nacional y Local.

Además de trabajar en la extinción del incendio, realizan mediciones en la calidad del aire al tratarse de una nave con productos químicos.

Por otra parte, el 112 ha dado aviso de igual forma al servicio de Urxencias Sanitarias. Por ahora no ha sido necesaria su intervención, ya que no hay afectados al estar vacías las instalaciones en el momento de inicio del fuego.