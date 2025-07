"Esto no debería publicarse": Científicos critican un estudio que afirma que los árboles hablan antes de...

En los últimos meses, numerosos medios de comunicación se hicieron eco de una sorprendente noticia: los árboles son capaces de 'comunicarse' entre sí durante los eclipses solares. No obstante, numerosos científicos e investigadores han afirmado en las últimas semanas que esto no es realmente así, alegando que este tipo de estudios "no deberían publicarse", tal y como recoge el portal LiveScience.

Esta hipótesis surgió a partir de la detección de una serie de señales bioeléctricas en píceas, unos árboles que alcanzan hasta los 60 metros de altura y que se localizan en bosques italianos. Aun con todo, los investigadores han argumentado que la muestra estudiada no es suficientemente representativa y que además existen otras posibles explicaciones de por qué ocurre.

El estudio

El experimento fue desarrollado por el físico Alessandro Chiolerio, del Instituto Italiano de Tecnología, y por la ecologista Monica Gagliano, de la Southern Cross University de Australia. El procedimiento se basó en la colocación de unos sensores en unos abetos, gracias a los cuales se detectaron leves corrientes eléctricas que viajaban a través de las células de estos seres vivos.

Según Gagliano, los resultados mostraron leves cambios en la actividad bioeléctrica horas antes de un eclipse solar. "Esto sugiere una capacidad similar a la memoria, vinculada a su edad e historia ambiental", indicó el físico.

Este estudio fue publicado en abril del presente año en el portal Royal Society Open Science y desde entonces no ha estado exento de polémica. Según declaró el ecólogo James Cahill de la Universidad de Alberta (Canadá), el artículo no cumple con los tres estándares básicos de cualquier proyecto científico: el tamaño de la muestra es bajo, la cantidad de variables analizadas es muy alto y en este tipo de comprobaciones es fácil encontrar un mismo patrón si siempre se hacen así.

¿Un comportamiento habitual?

Basándose esto último, el experto advierte que generalmente tanto plantas como animales suelen responder a los ciclos de la luz y la oscuridad. De hecho, muchas plantas cambian su "maquinaria fotosintética antes del amanecer", una situación que suele darse de forma muy similar cuando se produce un eclipse solar.

Además, en caso de que se tratase de una respuesta evidente por parte de los árboles, la realidad es que esto no tiene ningún tipo de ventaja en cuanto a supervivencia se refiere. En definitiva, Cahill confiesa que está a favor de estudiar el comportamiento de las plantas, pero recalca que el nivel de evidencia debe ser muy alto antes de hacer este tipo de afirmaciones.