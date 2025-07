La Junta de Extremadura reafirma que trabaja para que "haya de verdad un regadío en Tierra de Barros"

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, ha reafirmado que la Junta ha "demostrado con hechos, con gestión transparente y con compromiso de inversión" que trabaja para que "haya de verdad un regadío en Tierra de Barros y en más comarcas de Extremadura", algo que hacen "no con palabras vacías" sino "destrabando y haciendo realidad lo que el PSOE dejó en ruinas".

De esta forma ha respondido Higuero, este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura, a una pregunta de Vox sobre la Junta de Extremadura tiene previsto financiar con fondos propios el regadío de Tierra de Barros en los próximos presupuestos del 2026.

En la formulación de su pregunta, el diputado de Vox Juan José García ha considerado que en este momento "el objetivo inmediato debe ser preservar la Declaración de Impacto Ambiental y mantener viva la ejecución del proyecto", ya que según ha señalado "la DIA caduca el próximo 19 de agosto".

Por este motivo, "el proyecto debe comenzar ya, con fondos propios, con modificaciones de crédito o como el Gobierno considere oportuno", ya que "es necesaria, al menos, una actuación mínima como una captación de agua que permita que la DIA no caduque", ya que una nueva declaración "requeriría un plazo de ocho a diez meses y eso mataría el proyecto de Tierra del Barros", ha alertado el diputado de Vox.

García ha aseverado que "el PSOE ha hecho todo lo posible durante estos diez años en cargarse el proyecto", por lo "ahora está en manos de este Gobierno que no caduque la día", ya que si esto pasa, ha insistido, "el proyecto morirá y lo matará el PP, porque son los responsables últimos".

Así, el diputado de Vox ha asegurado que ha sido el gobierno del PP el que "han frenado esa inversión de 20 millones de euros, y ha ignorado la voz de este Parlamento que quería que se hiciese el regadío", tras lo que ha alertado de que este proyecto "va a morir por una decisión política, la suya, la de no financiar el proyecto con fondos propios y dejar que caduque la DIA".

Una situación que "tiene un responsable con nombres y apellidos, María Guardiola Martín y el Partido Popular de Extremadura", que "está abocando a esta comarca a perder inversión, perder empleo y perder el futuro", tras lo que García ha criticado que el PP "se agarra, como una tabla de salvación, a la comisión de investigación y sus conclusiones".

Critica que Vox no apoyara los presupuestos

En su respuesta, el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural ha lamentado la "osadía" de Vox al "hablar del regadío de Tierra de Barros después de tumbar los presupuestos del año 2025", que contemplaban una una inversión de 20 millones de euros con fondos propios para comenzar la obra, ha recordado.

Higuero ha reafirmado que la Junta ha "demostrado con hechos, con gestión transparente y con compromiso de inversión" que trabaja para que "haya de verdad un regadío en Tierra de Barros y en más comarcas de Extremadura", algo que hacen "no con palabras vacías" sino "destrabando y haciendo realidad lo que el PSOE dejó en ruinas".

Así, el consejero ha avanzado que "gracias al trabajo de este Gobierno, el regadío de Monterrubio de la Serena será muy pronto una realidad", ha reafirmado Higuero, quien ha aludido a una "pinza PSOE-Vox" en la Asamblea de Extremadura, que "es la verdadera alianza que hoy estamos viendo".

Finalmente, Ignacio Higuero ha instado a García a "informarse bien", ya que la DIA del proyecto "no acaba el 19 de agosto", sino que "acaba a finales del 2026, por lo que la Junta de Extremadura continuará trabajando, como están haciendo, en los presupuestos, tras lo que ha confiado en que "cuando vean los presupuestos espero que los apoyen, a ver si apoyan ustedes a Extremadura y a Tierra de Barros", ha concluido.

