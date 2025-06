Moncloa señala a Red Eléctrica y a las empresas energéticas como las responsables del apagón

El Gobierno desvela las causas del gran apagón que envolvió a España el pasado 28 de abril. Según las conclusiones de la investigación, Red Eléctrica y las empresas energéticas fueron las responsables de este incidente, según ha indicado la ministra de Transición Ecológica y reto Demográfico y vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Hace 49 días, España sufrió un cero de tensión, conocido como el gran apagón. A las 12:33 horas desapareció e 60% de la energía que se estaba consumiendo en España. Quince gigavatios desaparecieron durante cinco segundos y el Gobierno anunció una investigación para dilucidar por qué había sucedido.

La ministra ha afirmado que las causas del apagón fueron "multifactoriales". En primer lugar, el informe concluye que el sistema no disponía de la suficiente capacidad para controlar la tensión que se estaba generando.

Red Eléctrica solicitó el domingo a diez centrales repartidas por España que estuvieran disponibles el 28 de abril por si era necesario que intervinieran para controlar la tensión. Por la tarde, a las 20:00 horas, una de ellas – cuya localización y nombre del propietario no ha trascendido – se declaró "indisponible". Ante este escenario, Red Eléctrica hizo una serie de reajustes, pero no sustituyó la instalación.

Además, las plantas de generación convencional que tenían que haber controlado la tensión no contribuyeron según lo previsto. En otras palabras, no absorbieron toda la energía que se espera en un contexto de elevadas tensión. Cabe mencionar que estas estaban retribuidas económicamente para que llevaran a cabo esta función. "Faltaba capacidad porque no todas estaban programadas y las que lo estaban no proporcionaban lo que rige la norma", ha explicado la ministra.

Otro factor fueron las oscilaciones que se produjeron – en concreto, dos – condicionaron el sistema. Y es que, las medidas que se iban aplicando provocaron mayores tensiones. Primero, se llevó a cabo una malla de redes y después se redujo la exportación con Francia. Además, se ordenó conectar una nueva central en la zona sur del país, pero no dio tiempo a que pudiese activarse ya que se requiere de una hora y media. "Los cortafuegos acabaron con los síntomas, pero no con el origen", ha indicado la vicepresidenta tercera.

También se produjeron desconexiones de generación de plantas renovables, algunas aparentemente indebidas, que contribuyeron a la sobre tensión generalizada.

La investigación descartó un ciberataque como la causa principal del gran apagón, como llegó a indicar el Gobierno en los primeros compases del incidente. Asimismo, sí ha identificado carencias y malas configuraciones de medidas de seguridad en el sistema. "Vamos a emitir varias recomendaciones para eliminar estas vulnerabilidades", ha indicado Aagesen.

El informe también recoge un listado medidas para que no se vuelva a producir un apagón nacional y la recuperación sea lo más ágil posible. La ministra ha apuntado que su departamento ya está trabajando en ellas. De hecho, "en el próximo Consejo de Ministros llevaremos un real decreto ley con un paquete de iniciativas para poner en marcha", ha afirmado.

Por otra parte, en la elaboración del informe han participado un grupo dedicado al aspecto de la ciberseguridad y Sistemas Digitales y otro para la Operación del Sistema Eléctrico. En total, ha habido 14 reuniones.

Relacionados Europa acusa a Red Eléctrica de generar sobretensión en la zona cero del apagón