Reino Unido está pidiendo a sus ciudadanos que cancelen las vacaciones de verano en España: "Ya no es un lugar seguro para los turistas británicos"

España se prepara para un verano de récord. Desde el sector auguran un crecimiento del 2,7% en la llegada de turistas internacionales con respecto a la temporada estival de 2024, con un aumento aún mayor del gasto, de en torno al 4,2%, hasta los 1.440 euros de media para cada viajero extranjero. Pero no todo son buenas noticias: Reino Unido, uno de los países más interesados en visitar nuestras playas, está pidiendo a sus ciudadanos que no vengan de vacaciones a España porque ya no es un lugar seguro para los británicos.

Y la razón no es otra que las protestas contra la masificación turística que están ocurriendo en Mallorca y Tenerife, dos islas que, recordemos, son de las más demandadas por los que buscan sol y playa. De hecho, solo el año pasado los tinerfeños acogieron a 7,2 millones de turistas, más de los que recibió Brasil, que tiene una extensión 4.200 veces mayor.

Desde el diario Bristol Live se refieren específicamente a las críticas de los vecinos de Baleares, que el pasado domingo convocaron una nueva manifestación "con el objetivo de llamar la tención sobre el impacto negativo del turismo de masas en las comunidades locales", algo que a los británicos no les ha sentado muy bien.

"Cabe destacar que los españoles no tardan en aceptar el dinero de los turistas".

Este es solo uno de los comentarios en reacción a las protestas, aunque hay miles de ellos, turistas que se sienten discriminados cuando los "activistas antiturismo de Mallorca" se refieren a los visitantes como "la fuente de nuestro problema". Esta afirmación alude precisamente al hecho de que, según datos de Fotocasa, el alquiler medio mensual en las Baleares se ha disparado de 562 a 1.451 euros en la última década.

Más motivos para no viajar a España

A principios de este año, recoge el Bristol Live, el gobierno de las Islas Baleares introdujo una serie de "medidas de contención del turismo", que incluyen un impuesto más alto para los visitantes y una tarifa adicional para el alquiler de automóviles.

Pero los motivos para no viajar a España este verano no acaban aquí. El escritor de viajes Ash Bhardwaj advirtió en la BBC de no viajar tampoco a las Islas Canarias porque "estamos entrando en la temporada de incendios forestales", y aquí son frecuentes. De hecho, en los últimos cinco años el 13% de las reclamaciones de seguros de viaje se debieron a evacuaciones o desastres naturales, entre los que se incluyen precisamente los incendios.

Aparte también destacan, de nuevo, las protestas turísticas llevadas a cabo en las islas bajo el ya famoso lema "Canarias tiene un límite" y denuncian que "los activistas quieren (...) prohibir la construcción de nuevos hoteles e introducir un impuesto turístico más duro".

Vayan a Grecia o Turquía

Pero para los británicos que no quieran renunciar a unas vacaciones mediterráneas por no ir a España, hay una solución: viajar a Grecia o a Turquía. "Vayan a Turquía (...) se come y bebe barato (...) y nunca lo hemos pasado mal; la gente local es amable contigo", comentaba un turista inglés.