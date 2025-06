Por qué el Barça todavía no puede fichar cinco mercados después del covid

Cinco mercados después del coronavirus, el FC Barcelona sigue sin tener un verano tranquilo en cuanto a fichar jugadores. El conjunto azulgrana lleva dos jornadas sin poder inscribir a Dani Olmo, antiguo centrocampista del RB Leipzig, por los problemas del fair play financiero justo cuando aspiraba a retornar a la normalidad. ¿Por qué? El club no ha podido cerrar el nuevo contrato que esperaba renovar con Nike y sufre ahora la realidad de la antigua palanca de Barça Studios que le ayudó a comprar futbolistas y cerrar ejercicios pasados en números positivos.

Las alarmas se encendieron en la Avinguda Arístides Maillol cuando este sábado el jugador español no pudo jugar como estaba previsto. Además, el club no pudo fichar a otros deportistas y se ha visto a afrontar ventas inesperadas como la del alemán Ilkay Gündo?an al Manchester City. Por ello, algunos ojos ya se dirigen al presidente Joan Laporta por su gestión y por el optimismo que vendió al comienzo del verano.

Y es que Laporta esperaba volver a la norma 1:1 de La Liga, con la que cada euro ingresado podría ser destinado a las incorporaciones. A 26 de agosto no ha sido así. El Barcelona sigue anclado en el 1:4. Es decir, que de cada euro ingresado solo puede destinar al mercado 25 céntimos.

Es evidente que la entidad arrastra una estructura de costes que, como destacó el exvicepresidente económico Eduard Romeu, le generaba un agujero operativo de 200 millones de euros al año. Los salarios estaban ya muy tensionados en relación con los ingresos ya antes del covid –en la temporada 2018/2019 ganó 4,5 millones con una facturación de 990 millones- y el impacto de la pandemia terminó por segar las rentabilidades.

Más allá de la herencia recibida, eso sí, el Barcelona contaba con una serie de inyecciones de capital para este verano que hasta ahora no se han producido.

El gran argumento con el que la actual junta aspiraba a resolver el cepo al que está sometido es la renovación del contrato de patrocinio de Nike. Desde el primer semestre el conjunto azulgrana ha tratado de mejorar las condiciones pactadas por Josep María Bartomeu hace una década. Se especuló incluso con empezar a fabricar las equipaciones bajo una marca propia e incluso negoció con Puma para tratar de romper el contrato con el gigante estadounidense.

Sin embargo, en el litigio mantenido entre club y empresa la justicia dio la razón a la compañía, que tiene atada su permanencia hasta 2028. Las negociaciones se reprendieron y, según se ha publicado en la prensa deportiva, Nike ha prometido una prima de renovación de 150 millones de euros y un fijo de 90 millones por temporada. Se contaba con firmar el contrato en julio, pero la directiva ha aplazado a, como pronto, la última semana de agosto. De llevarse a cabo, que está por ver, supondría un balón de oxígeno para las inscripciones.

Más allá de Nike, el Barcelona confiaba en sellar un nuevo patrocinador para el pantalón. Se trataba de la compañía de Emiratos Árabes Medusa, dedicada a la producción de desinfectantes de superficies tanto para bacterias como fungicidas y virucidas. Se debía estrenar a mediados de agosto, pero tras dos jornadas de LaLiga no hay rastro de la marca, que debía aportar cinco millones de euros por campaña.

La palanca fallida de Barça Studios

No obstante, el gran contratiempo para el mercado de fichajes azulgrana ha sido la palanca fallida de Barça Studios, que ayudó a cerrar en beneficios la pasada temporada. El club valoró la filial de activos digitales y audiovisuales en 400 millones, por lo que en la temporada 2022/2023 se apuntó un beneficio "por la enajenación de participaciones en activos financieros" de 192 millones gracias a que fue la cantidad que acordaron pagar tanto Jaume Roures como Socios.com, los dos inversores originales, a repartirse entre los próximos años. Al primero se le recompensó con el museo del club mientras el Camp Nou estaba cerrado y el segundo ya colaboraba con la institución.

La entidad se apuntó unas ganancias añadidas de 208 millones de euros al revalorizarse el 51% que todavía ostenta de la filial a tenor de lo que se había acordado con los compradores Si lo que vendo, el 49%, vale 200 millones -192 millones al descontar gastos-; lo que tengo ahora, el 51% restante, vale 208 millones. "Es una jugada que si hubieran hecho otros sería una jugada maestra", presumió el entonces vicepresidente económico Eduard Romeu, en la presentación de resultados.

Al rescate salieron tanto el fondo Nipa Capital como el fondo Libero Football Finance. El segundo vehículo ya impagó la primera cuota de 40 millones la pasada temporada, que no ha abonado todavía. Eran la base para poder afrontar una salida a bolsa de la filial que ya ha sido descartada. Y tanto el club como la empresa en sus comunicaciones a la bolsa alemana ya dan por hecho que no se van a pagar. El Barça tiene dos opciones: encontrar un inversor que compense esta cantidad o anotárselo como una pérdida en sus estados financieros.

El club encontró a Aramark, el gigante americano del catering, para compensar el pago. Las fuentes consultadas difieren: pagó 40 millones o abonó solamente 25 millones. Y no está claro que correspondieran a las cantidades que dejó de pagar Libero. Porque el calendario de pagos de Barça Studios no se detiene y este verano tanto Nipa Capital como Socios.com debían afrontar otros 60 millones a los que no han hecho frente. Otros 60 millones a la mochila de la carpeta de las inscripciones que se habían prometido a LaLiga y todavía no han llegado.

Laporta y su equipo contaban con encontrar más inversores alternativos. Cerró la entrada de la firma alimentaria, pero aspiraba a hacer lo propio tanto con Nike como con Spotify, que ya tienen relación con el club y hubieran estrechado su colaboración, o con la firma de criptomonedas White bit, según Mundo Deportivo. Sin embargo, el dinero de ambas multinacionales no ha llegado y el club arrastra este déficit de la filial audiovisual.

Esta falta de ingresos sufrida hasta el momento afectará a las inscripciones y está por ver como impactará en los estados financieros de la entidad. Se da por hecho que los 400 millones en los que se valoró Barça Studio son ya cosa del pasado. ¿Qué hará el Barça? Podría asumir la devaluación de la sociedad y apuntarlo como pérdidas en el nuevo ejercicio o podría tratar de prolongar la situación actual (y esperar darle una utilidad real al negocio de la sociedad) con la entrada de los nuevos inversores.