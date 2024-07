El motivo por el que tu gato tira objetos de las mesas y estanterías: puede que se lo estés provocando tú

Los gatos domésticos presentan muchos comportamientos que son intrínsecos a todos los felinos y, aunque cada uno de ellos tiene una personalidad fuerte y marcada, lo cierto es que tienen muchos rasgos comunes y llevan a cabo la repetición de patrones conductuales, como sucede cuando tiran de la mesa o de las estanterías diferentes objetos.

Seguramente, si has convivido con gatos o tienes algún gato doméstico cercano, has podido ver cómo parecen ir directos a los objetos que colocamos sobre las estanterías o sobre las mesas, básicamente sobre cualquier superficie plana, y no dudan en empujarlos y tirarlos al suelo, como si lo hicieran a posta y les molestara la presencia de dichos objetos.

"Uno de los comportamientos más típicos que tienen nuestros gatos es tirar cosas desde las mesas, desde los estantes o los muebles de la cocina, desde cualquier sitio", empieza diciendo el experto veterinario Carlos, en el canal Mascotas y Familias Felices, donde explica que, aunque puede parecer un comportamiento innato de los gatos, no todos ellos tienen esa necesidad de tirar objetos desde los muebles.

¿Por qué muchos gatos tiran objetos al suelo?

Concretamente, el experto indica que hay tres motivos por el que los gatos tiran todo al suelo y uno de ellos lo pueden provocar los propios cuidadores de los gatos. En concreto, el primero de ellos tiene que ver con su instinto natural: "Los gatos son cazadores innatos", indica, aludiendo a que el movimiento que hacen con las patas, muy sutil, golpeando el objeto repetidas veces, es el mismo que hacen cuando los felinos cazan a una presa. "Es su forma de estimular al animalillo que estén cazando y estos echen a correr, para así divertirse un rato más". Así, le están dando a la presa la oportunidad de salvarse, al igual que hacen con los objetos que, como no se mueven, finalmente, acaban en el suelo.

El segundo motivo por el que llevan a cabo este comportamiento es porque quieren llamar la atención del dueño. Esta razón es por la que el humano provoca que el gato tire las cosas al suelo: "Si el gato ve que hay una reacción por nuestra parte al hecho de tirar cosas al suelo, pues lo sigue haciendo", añade. Así, es una forma de llamar la atención, quizás por algún motivo, por ejemplo, que se nos ha olvidado echarle la comida y tiene el cueco vacío. Si nosotros respondemos a esa provocación o estímulo, es normal que gato continúe haciéndolo cada vez que quiera algo.

Por último, el tercer motivo está relacionado simplemente con que quiere jugar, distraerse o explorar: "Puede ser que a tu gato le llame la atención eso que has dejado encima de la mesa, por su forma o por el ruido que hace al caer", explica. Esto sucede, sobre todo, en gatos que, en su día a día, están poco estimulados, encontrando en este "juego" la única forma para entretenerse, algo que puede acabar en comportamientos destructivos dentro del hogar.

¿Qué hacer para que mi gato no tire cosas al suelo?

Como muchas veces es complicado identificar la causa concreta por la que el gato lleva a cabo algún tipo de comportamiento, el veterinario da un total de tres consejos para evitar que tiren las cosas al suelo de forma indiscriminada:

Adelantarse al comportamiento del gato : suena obvio, pero solo con evitar dejar cosas en los bordes de las mesas se evita la tentación que pueda tener el gato a la hora de tirar las cosas.

: suena obvio, pero solo con evitar dejar cosas en los bordes de las mesas se evita la tentación que pueda tener el gato a la hora de tirar las cosas. No dirigirse al gato cuando tira algo : simplemente, no hay que hacerles caso, que consigan su objetivo de llamar la atención. Basta con no dirigirse a él, no decir su nombre ni acudir corriendo.

: simplemente, no hay que hacerles caso, que consigan su objetivo de llamar la atención. Basta con no dirigirse a él, no decir su nombre ni acudir corriendo. Jugar más con el gato: estimularlo adecuadamente, que reciba estímulos de forma diaria y que tenga diferentes zonas de juego y entretenimiento hará que el gato no tenga como motivación el jugar con las cosas que se dejan en las superficies de la casa.