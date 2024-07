Atención, amantes del deporte: llega el superdomingo más esperado del año

Este verano, los amantes del deporte no tienen queja. El periodo estival está repleto de citas deportivas de primer nivel. La gran cita veraniega, los Juegos Olímpicos de París, arrancará días más tarde de que finalicen tanto la Eurocopa de Alemania como la Copa América de Estados Unidos. Entre medias, el torneo de Wimbledon o los Máster de Toronto y Cincinnati. Todo ello mientras se desarrollan deportes sobre ruedas, como el Tour de Francia (La Vuelta España todavía tendrá que esperar), el Campeonato Mundial de Fórmula 1 o el Campeonato Mundial de Motociclismo (entre otros muchos acontecimientos de múltiples disciplinas deportivas).

Será complicado poder presenciar cada evento, dada la elevada afluencia de acontecimientos deportivos de primer nivel. Sin embargo, existe un día señalado en el calendario que los fanáticos llevan meses esperando; un día que no admite otro plan que no sea tele y sofá. Ese día, cualquier excusa será válida para escaquearse de otros deberes. Y ese día es este domingo 14 de julio.

Ese superdomingo tendremos los dos mejores partidos de fútbol de todo el año (con permiso de la final de la Champions League), el 'partido' de tenis del año (si somos amantes de la hierba) y 'etapón' del Tour en los Pirineos. La cita comenzará después de comer, con la etapa reina del Tour y con la final de Wimbledon. Si esta segunda se alarga hasta las 4 horas, podremos empalmarla con la final de la Eurocopa, y si estiramos el pospartido, con la final de la Copa América. ¿Qué más se puede pedir?

Este domingo, a las 21:00 horas, se disputará la final de la Eurocopa de Alemania 2024 en el Estadio Olímpico de Berlín. Para colmo, contamos con España como una de las dos finalistas. La otra, saldrá de la otra semifinal que se disputa esta noche, también a las 21.00 horas, entre Países Bajos e Inglaterra. Todo en La 1 de RTVE.

Spain book their place in the final! ?? #EURO2024 pic.twitter.com/9xororAdFU

Dos o tres horas más tarde (en función de si hay prórroga o no), a las 02:00 horas, el Hard Rock Stadium de Miami acogerá la final de la Copa América. De momento, Argentina espera rival tras imponerse frente a Canadá. Un rival que resultará del encuentro entre Uruguay y Colombia, también esta noche a las 02:00 horas. El partido se podrá ver a través de Movistar+.

También este domingo se jugará la final del torneo de tenis más antiguo del mundo, también considerado por muchos como el de máximo presigio: la final del Campeonato de Wimbledon. Aún sin conocer finalistas, España confía en que Carlitos Alcaraz se imponga este viernes al ruso Daniil Medvédev. Por el otro lado del cuadro, Novak Djokovic acecha, aunque todavía tiene que ganar su encuentro de cuartos de este miércoles frente al australiano Alex de Miñaur, así como ganar al otro semifinalista (el italiano Musetti o el norteamericano Fritz). Aunque la hora de la final no está definida, cabe esperar que sea sobre las 15:00 horas. El partido se podrá ver a través de Movistar+.

Carlos Alcaraz steps up a gear to reach the semi-finals ?



A thread of all the talking points from Day 9 ?



Your @emirates #FlyBetter Moments at #Wimbledon pic.twitter.com/2mUOfPjOU6