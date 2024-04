Konecta ficha a Nourdine Bihmane (ex ATOS) como nuevo CEO

Konecta, compañía de experiencia de cliente y servicios digitales, ha anunciado el nombramiento de Nourdine Bihmane como nuevo Consejero Delegado del Grupo. El nombramiento será efectivo a partir del próximo día 15. Con una plantilla global de más de 130.000 personas en 26 países e ingresos que superan los 2.000 millones de euros, la empresa presta servicios a muchas de las marcas más reconocidas del mundo.

Jesús Vidal Barrio, quien hasta ahora ocupaba el cargo de CEO y que ha trabajado en la empresa desde sus inicios, acompañará a Nourdine Bihmane para facilitar una transición fluida. Jesús Vidal seguirá siendo accionista individual significativo y miembro del Consejo.

"Me gustaría expresar mi más profundo agradecimiento a todos los empleados del Grupo que han impulsado a Konecta a su actual posición de liderazgo en experiencia de cliente. Tengo total confianza en la experiencia de Nourdine Bihmane para escribir el próximo gran capítulo en la historia de Konecta", ha declarado el ya ex CEO.

Transición fluida

Jose Maria Pacheco, fundador y Presidente de Konecta, añade: "Jesús Vidal y yo hemos estado elaborando un plan de transición desde hace tiempo para asegurar que Konecta está preparada para su próximo ciclo de crecimiento. La destacada trayectoria de Nourdine en servicios digitales y transformaciones globales posiciona a la compañía para entrar en esta etapa nueva y emocionante, al mismo tiempo que mantenemos nuestro compromiso de mantener a nuestros clientes en el centro de todo lo que hacemos".

Experiencia

Bihmane, de 47 años, tiene más de 25 años de experiencia al servicio de multinacionales en servicios de tecnología y TI, liderando equipos en Europa, América, África, Medio Oriente y Asia. Ha pasado más de 20 años en ATOS ocupando puestos progresivos en la empresa en todo el mundo hasta alcanzar el puesto de CEO global en junio de 2022. Lideró la transformación y separación de Atos en 2 empresas independientes.

Paralelamente, Nourdine fue director ejecutivo de Tech Foundations, la línea de negocio de ATOS que comprende sistemas operativos y críticos para clientes (servicios de infraestructuras de TI, lugar de trabajo digital, servicios profesionales), con más de 52.000 empleados en todo el mundo.

"Después de dedicar 23 años de mi vida a esta empresa, he decidido separarme de Atos siguiendo un desajuste de estrategia. Como puedes imaginar, esta fue una decisión difícil de tomar. Para todos mis equipos, clientes, socios y amigos de Atos, trabajar con ustedes ha sido una de las experiencias más gratificantes de mi vida. Me diste la oportunidad de crecer entre vosotros como persona y como líder. En los últimos dos años, podemos estar orgullosos del trabajo que hemos realizado para volver a encarrilar Tech Foundations. Logramos un cambio significativo en 2023, restaurando definitivamente nuestros márgenes a territorio positivo.Cada final es un nuevo comienzo. Ahora estoy listo para aceptar mi próximo desafío y no tengo ninguna duda de que nuestros caminos se volverán a cruzar" escribió recientemente en sus redes sociales como mensaje de despedida.

Konecta

Konecta es una compañía de prestación de servicios y soluciones de customer management. Cuenta con más de 130.000 profesionales, que trabajan en 30 idiomas alrededor de 26 países.

Konecta ofrece soluciones end-to-end que abarcan todo el ciclo de vida de los clientes, con una oferta omnicanal integrada y digital, con el fin de mejorar la eficiencia de sus procesos y acompañar la evolución de sus servicios, cubriendo la experiencia del cliente, la consultoría de reingeniería de procesos, las tecnologías digitales y de última generación y operaciones de clientes (Front y Back Office), entre otros. C

Dispone de varios tech hubs, en los que se trabaja en desarrollos de automatización, robotización, servicios digitales, Big Data e Inteligencia Artificial.

Con sede en Madrid, genera unos ingresos globales de aproximadamente 2.000 millones de euros con más de 500 clientes, entre los que se encuentran las principales empresas de telecomunicaciones, energía, banca, automoción y movilidad, e-commerce y retail.