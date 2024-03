La Superliga ve la luz al final del camino, mientras la UEFA y LaLiga se aferran a un clavo ardiendo para pararla. Hoy ha tenido lugar la vista oral en el Juzgado de lo Mercantil N.º 17 de Madrid tras la resolución el pasado diciembre del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) donde reconocía el "abuso de poder" de UEFA y FIFA. Ambas organizaciones han defendido que la empresa que se creó para impulsar esta competición, European Super League Company, no tiene actividad económica desde que fue constituida en marzo de 2021, por lo que no hay proyecto. La SuperLiga, por su parte, considera que el proyecto "está llegando a la meta de un mercado libre".

La última palabra la tiene la justicia española. Ahora bien, aunque tanto LaLiga como la UEFA han reconocido que había abuso de poder, siguen luchando para frenar el proyecto. LaLiga ha señalado que esta compañía tiene la hoja registral cerrada, porque no han presentado las cuentas anuales en los últimos años. "No tiene actividad, ni patrimonio", afirma la competición presidida por Javier Tebas. Otro hecho, según el abogado de LaLiga, es que la dirección web de la SuperLiga que se abrió, está inactiva y redirige directamente a la página web de A22 Sports.

Además, esta misma semana LaLiga ha acusado de dumping financiero a la SuperLiga, pues "el mercado de la publicidad es limitado y no puede soportar por sí mismo los costes. Esconde una estrategia a pérdidas para expulsar a los competidores del mercado y, más adelante, ir a un modelo de pago". A raíz de la campaña en contra de la SuperLiga, el abogado de A22 Sports—la empresa fundadora del proyecto— ha anunciado que emprenderá acciones legales contra el presidente de la competición española, Javier Tebas, por "vulneración de la Ley de competencia desleal, por ataque a sus proyectos empresariales y a sus directivos".

El abogado de LaLiga ha asegurado que "la sentencia del TJUE da a entender que un proyecto cerrado o semicerrado como el esbozado sería contrario al modelo deportivo europeo", cuyas características son la meritocracia y la solidaridad. Además, ha aprovechado la ocasión para puntualizar que "los órganos de decisión de la UEFA son sensibles y escuchan a todas las voces implicadas, desde ligas, clubes y federaciones. Una competición liderada por los clubes más ricos no lograría esto".

El discurso de la UEFA

La UEFA, por su parte, no niega abuso de poder, pero también reafirma que "es indudable que se ha abandonado el proyecto, pues no hay legitimización activa ni un objeto social". Aunque estos hechos ya se desestimaron en la audiencia previa. Otro de los puntos de apoyo de los dos demandados es la defensa de los valores del deporte europeo. El abogado de la UEFA ha puesto el foco en los principios de mérito deportivo y solidaridad como uno de los fundamentos sobre los que se sustenta el fútbol europeo, y defiende que la SuperLiga no cumpliría con estos principios.

Se ha aprovechado la ocasión también para presentar nueva documentación, aunque desde la SuperLiga lo ven como algo irrelevante y que no impide continuar el procedimiento. "Han alegado que hemos abandonado el proyecto"-dice el abogado-, ya que han perdido el apoyo de los clubes fundadores y de otros. No obstante, el propio consejero delegado de la empresa, Bernd Reichart, ha confirmado esta semana que ha mantenido conversaciones con los grandes equipos de la Premier League, lo que abre la puerta a que vuelvan a interesarse por la competición. Para sostener este argumento, "se ha dicho que la Juventus de Turín habría o tendría intención de abandonar el proyecto. Esto es irrelevante porque la sociedad sigue viva y la salida del accionista tendrá que ser debatida por todos los socios. Y se deja de ser accionistas cuando se vende el paquete accionarial", confirman desde la SuperLiga.

Uno de los hechos nuevos que ha presentado la UEFA es que nueve de los clubes fundadores se clasificaron y participan en competiciones de UEFA. "Esto es un hecho notorio y es irrelevante. De hecho, la sentencia de la justicia europea asegura que no es importante si participan o no, de momento, en las competiciones de UEFA. Porque resulta imposible una competición europea fuera de UEFA y FIFA por la presión que ejercen contra los clubes", confirman. Y añaden en sus conclusiones que "nadie le ha dado el monopolio a UEFA. Es una empresa que se ha tomado la libertad de echar del mercado a los competidores que quiera".

Ahora, la última palabra la tiene la justicia española. De momento, los abogados defensores de la SuperLiga han pedido la condena de costas a los demandados. "La UEFA trata de matar a la SuperLiga y matar este procedimiento con una campaña mediática de acoso y derribo a todo aquel que apoyara el proyecto", explica el abogado y agrega que "se ha cerrado la entrada a un mercado. A22 es la víctima por las prácticas anticompetitivas de las organizaciones y solo con estos tres años de impedimento los daños son incuantificables".

El perito

La figura del perito ha sido clave. Este ha realizado un informe analizando las consecuencias económicas que tendrá para los clubes españoles; pero los datos son todavía confidenciales. Sin embargo, ya en diciembre de 2022, LaLiga, apoyada por el informe de FTI Consulting y KPMG, ya alertó de que el coste para la competición española podría elevarse hasta 1.208 millones de euros en derechos audiovisuales si las competiciones nacionales siguieran jugándose en fin de semana, y hasta un total de 1.301,5 millones de euros, reduciendo sus ingresos en un 69,2%, si tuvieran que desplazar sus partidos para jugarse entre semana.

El modelo de negocio de la SuperLiga incluye no solo la participación de los clubes, sino también por la creación de una plataforma de streaming. La SuperLiga será en abierto, para que todos los aficionados puedan disfrutar de la competición y así estás "unificados", según comunicó Reichart. "No vamos a hacer nada que no exista ya. Crearemos una plataforma de streaming que contará con el apoyo de nuestros inversores. El fútbol es gratis", agregó. En relación con el mercado de los derechos audiovisuales, el perito ha alegado que la renta es finita y la inversión publicitaria también. "No veo un escenario donde sea posible que esta tarta sea más grande. Por lo que habría una competición desacoplada y con la que se competiría", concreta.

Para defender el panorama del fútbol actual, el perito ha resaltado la salud financiera de los clubes españoles, que ya han abandonado aquella temporada 14/15 donde la gran mayoría estaban en concurso de acreedores y endeudados. "La centralización de la gestión de los derechos audiovisuales ha ayudado a maximizarlos y ampliar los ingresos. Hasta la CNMC ha reconocido al fútbol como un contenido premium y que es atractivo para los operadores", resalta el perito.

