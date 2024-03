Una experta en viajes explica lo que jamás hay que hacer en un aeropuerto: "Acabo de aprender una lección"

Las personas que viajan de forma relativamente frecuente están acostumbradas por pura lógica a transitar por los aeropuertos, lugares en los que sin querer podemos incurrir en fallos que, aunque sean involuntarios, son capaces de causarnos un problema.

Respecto a uno de ellos ha llamado la atención la tiktoker Marta Travels (@imartatravels), asegurando que es la cosa que jamás hay que hacer en un aeropuerto para evitar todo tipo de inconvenientes.

La tiktoker cuenta lo que le sucedió cuando, antes del control de seguridad en el aeropuerto, se fijó en que había una maleta sin dueño. Circunstancia por la cual advirtió a la policía.

En ese momento cometió ese error 'imperdonable': acercar por su cuenta la maleta justo cuando advertía al policía de la presencia de esa maleta. El agente le preguntó por quiénes habían tocado la maleta y la mujer solo se salvó por la rápida aparición de la dueña de la maleta.

La tiktoker lo resumía de la siguiente forma en su vídeo: "Me ha dicho el señor: como consejo, nunca toques nada que no sea tuyo y sobre todo antes de pasar el control, nunca sabes lo que puede llevar. Y en caso de que tú lo toques, aunque no sea tuyo y lo hagas con buena intención, depende de lo que lleve pueden inculparte incluso a ti".