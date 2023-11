María Guardiola denuncia el "desprecio" del Gobierno con Extremadura y pide una reunión para hablar de dignidad ferroviaria

La presidenta de Extremadura, María Guardiola, ha criticado la actitud del Gobierno de Pedro Sánchez con la región, denunciando un "desprecio" por la región, por lo que ha pedido una reunión con la ministra de Transportes en funciones, Raquel Sánchez, para hablar de "dignidad ferroviaria" y del resto de "carencias" de la Comunidad.

Ha lamentado que la Junta de Extremadura no ha tenido "ninguna respuesta. La callada por respuesta es lo que hemos recibido. Y Extremadura no puede seguir esperando. Extremadura tiene muchas urgencias", ha destacado, poniendo como ejemplo no solo el tren a Madrid sino también la vía ferroviaria de la Ruta de la Plata o las autovías que la región lleva "años esperando".

Unas declaraciones que realizaba en un Desayuno Informativo organizado hoy, jueves 2 de noviembre, por Europa Press, afirmando además que su Ejecutivo lleva desde el 25 de agosto esperando que la titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se reúna con ella.

Ha afirmado que el Ministerio de Transporte tiene que ejercer su competencia y debe "estar trabajando en funciones" aunque en estos momentos critica que lo único en lo que se preocupa el Gobierno Central es en "mantener en el poder" al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Asimismo, ha criticado que la deficiencias de Extremadura "se han cronificado" y le han impedido "converger con el resto de regiones".

Como ejemplo de estas deficiencias se ha referido a la propuesta del PSOE y Sumar de reducir los vuelos nacionales cuando haya una conexión ferroviaria en menos de dos horas y media, algo que le parece una "falta de respeto" hacia Extremadura.

Sobre el acuerdo del PSOE con ERC para el "traspaso integral" de la red de trenes de cercanías Rodalíes a la Generalitat destacó que "habrá regiones que vamos a salir perjudicadas de este pacto de la vergüenza, regiones como Extremadura".

Para Guardiola el PSOE ha "ejemplarizado" en Extremadura "la desidia y la incapacidad", motivos por los que "Extremadura votó cambió" y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "ganó las elecciones generales". Afirmó que "decir es sencillo, pero hacer requiere voluntad y esfuerzo, y el PP de voluntad y esfuerzo sabe bastante", ha agregado, sosteniendo que el extremeño es un "pueblo agraviado, orillado y olvidado" que ha recibido un "desprecio constante" tolerado por "aquellos que dicen defender Extremadura" desde las filas del PSOE en el Congreso.

En su opinión, los extremeños han vivido "muchos años con promesas, y promesas, y promesas incumplidas" y que siempre "se les ha generado" una ilusión con "grandes proyectos que luego quedaban en nada". Por ello, ha afirmado que no quiere "primeras piedras", como "pusieron" muchas los Gobiernos del PSOE, y que aspira a que "haya muchas últimas piedras".

Además, ha arremetido contra el PSOE de Extremadura por defender en un primer momento que no se cerrara la central nuclear de Almaraz. Para Guardiola, el expresidente Guillermo Fernández Vara no se atreve a "llevar la contraria" a Sánchez y por eso "se olvida de lo que ha defendido".

Acusó al Gobierno de Sánchez de "mirarse al ombligo" y de hablar de "una España escalonada", de la amnistía, de autodeterminación o de "condonación de la deuda", todas ellas medidas "asumibles" en detrimento de regiones como Extremadura.

"El futuro de España está en manos de políticos que abominan España, porque Sánchez lo que prefiere es entenderse con los independentistas a con la mayoría de españoles", ha agregado, advirtiendo de que ello "pone en serio peligro" los recursos en las próximas cuentas del Estado para Extremadura.

"Corren especial riesgo las inversiones que necesita Extremadura para converger con la media, porque en este esquema de chantajes y de pobres privilegios, la media no interesa. Lo que interesa es esa España asimétrica, plurinacional, esa España de la demolición de la solidaridad", ha lamentado la presidenta extremeña.

Guardiola pide primar la dispersión en financiación autonómica y prevé posición común en las CCAA del PP

Guardiola ha afirmado que reclamará en la reforma de la financiación autonómica que se incremente el peso de la superficie, la dispersión y el envejecimiento, augurando una posición común entre todas las comunidades gobernadas por el PP, aunque ha dicho que habrá que tener "generosidad", según recoge Europa Press.

Se mostró con "preocupación" ante las "intenciones" de Sánchez en cuanto a las reivindicaciones de condonación de deuda de Cataluña, por lo que ha reclamado un foro multilateral con todos los Ejecutivos regionales.

En este contexto, ha adelantado que su Gobierno pedirá el incremento del peso de la superficie, la dispersión y el envejecimiento en esta reforma de la financiación autonómica, aunque, teniendo en cuenta que no comparte las mismas reivindicaciones que el resto de comunidades, ha apelado a la "generosidad".

Su Gobierno con VOX

También ha hablado sobre su relación en el Gobierno con Vox, después de la marcha de la consejera, que ella lo ha enmarcado en asuntos personales. "La relación era buena, igual que lo es con el consejero", ha señalado.

Al respecto se ha mostrado satisfecha de esta coalición con Vox, defendiendo que se entregarán "en cuerpo y alma para atender a los anhelos de los extremeños".

Y sobre las palabras que pronunció en las que criticaba la actitud de Vox, María Guardiola ha defendido su "vehemencia", aunque ha señalado que "no se debe actuar desde el enfado y en caliente", destacando que no ha "renunciado a sus principios".

Cierre de Almaraz

La presidenta extremeña también ha hablado sobre los proyectos tractores en la región que pretende impulsar, con inversión de una empresa del Ibex 35, según ha dicho, y la apuesta por las energías renovables.

Sin embargo, ha reprochado al Gobierno central que mantenga su intención de cerrar la central nuclear de Almaraz, cierre previsto para el año que viene, mientras que el consorcio dueño de la central está dispuesto a no cerrar".