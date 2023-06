Riberas: "Tenemos que hacer ver a los políticos que lo que es bueno para las empresas lo es para el país"

El presidente ejecutivo de Gestamp, Francisco J. Riberas, ha asegurado hoy que los políticos deberían escuchar más a las empresas y defendió el papel de lobby que realizan las asociaciones empresariales "para hacer ver a los políticos que los intereses de las empresas familiares están ligados a los intereses del país, y que lo que es bueno para las empresas es bueno para el país".

Riberas participó esta mañana en la segunda jornada del 9 Congreso Regional de la Empresa Familiar "El Latido de Castilla y León" que Empresa Familiar de Castilla y León celebra desde ayer en San Bernardo (Valladolid), bajo el patrocinio de Caixabank y E&Y y la colaboración de Iberdrola, VidaCaixa Securitas Direct.

El presidente ejecutivo de Gestamp intervino junto a su hija Patricia Riberas, directora de Excelencia Operacional de esta compañía, en una mesa redonda sobre el relevo generacional en la empresa familiar, en la que también tomaron parte el presidente y fundador de Aciturri, Ginés Clemente, y su hija María Eugenia Clemente, directora general de Alestis Aerospace, una de las empresas del grupo burgalés.

La preparación, junto a la ilusión, el esfuerzo y la humildad, fue una de las principales claves que consideraron fundamentales para el éxito en la incorporación de las nuevas generaciones a la empresa familiar, ya que "trabajar en una empresa no es ni un derecho ni una obligación, es una responsabilidad", afirmó Francisco J. Riberas.

A su vez, el presidente de Aciturri insistió en la necesidad de gestionar el proceso de sucesión, puesto que es algo inevitable "y las cosas que son inevitables hay que gestionarlas, ya que es la única forma de que salgan bien".

"La sucesión generalmente debe ser algo que genere valor para la empresa y estabilidad a largo plazo", agregó Ginés Clemente, quien indicó que todas las generaciones tienen derecho a establecer sus estratégicas y la obligación también de perseguir sus sueños, pero haciéndolo sobre lo ya construido, no solo en el ámbito familiar, sino teniendo en cuenta los cimientos de la empresa.

"Tenéis la obligación de entregar algo mayor de lo que estáis recibiendo" ya que "la empresa existe si va creciendo", aseguró Clemente, quien afirmó que "los pies en el suelo no se pueden despegar nunca por mucho que vueles".

En la misma línea, el presidente ejecutivo de Gestamp aseguró que "no existe un proyecto empresarial si no hay crecimiento, y no puedes mantener la motivación en la empresa si no hay proyectos nuevos".

Tanto Francisco J. Riberas como Ginés Clemente coincidieron en señalar que el proceso sucesorio requiere de grandes dosis de generosidad por ambas partes.

"La única manera de aprender a ser empresario es tomando decisiones. Ahí está esa generosidad y equilibro", precisó Francisco J. Riberas, quien indicó que hay que dejar que las cosas fluyan en el proceso sucesorio desde el principio, no al final.

A su vez, Mª Eugenia Clemente aseguró que también los hijos tienen que ser generosos con los padres porque a veces quieren hacer cosas diferentes o cometen errores, pero todo se pueden solucionar si se mantiene una buena comunicación entre ambas generaciones.

Por su parte, Patricia Riberas incidió en la humildad de las nuevas generaciones, porque muchas veces es muy fácil pensar en lo que se puede mejorar, "quitándole el valor de lo que se ha construido en el camino".

"Lo fundamental en las empresas familiares, lo que las caracteriza y da ventaja, es tener a la familia detrás y mirar a largo plazo, pero también es el problema si está mal gestionada", afirmó Francisco J. Riberas, quien concluyó destacando la importancia de la gobernanza y la profesionalización de la empresa familiar.

La segunda jornada del Congreso también contó con la intervención del presidente de Cascajares, Alfonso Jiménez, quien narró "cómo se quemó el sueño de 30 años" en una charla sobre el incendio que asoló a su empresa y sobre la construcción de la nueva fábrica que inaugurara próximamente.

"Los empresarios familiares tenemos un gran compromiso con empleados, proveedores, clientes, pero sobre todo con la nueva generación, con el legado que les quieres dejar", señaló Jiménez en su intervención.

El programa de esta segunda jornada del congreso incluyó también sendas conferencias del embajador Jorge Dezcallar y la psiquiatra Marian Rojas-Estapé, y una mesa redonda sobre inteligencia artificial con el presidente de la Comisión de IA de Ametic, Enrique Serrano, quien animó a las empresas a incorporarla a su gestión "porque el que no lo haga se va a quedar fuera y todas estas tecnologías lo que de verdad pueden hacer es ayudarnos a salvar un planeta que está en crisis".