Alfonso X el Sabio reta a sus estudiantes en el Hackathon de Innovación

La Universidad Alfonso X el Sabio ha retado a sus estudiantes a proponer proyectos reales que den respuesta a los desafíos planteados por empresas líderes como Allianz Partners o GeneticAI, en el Hackathon de Innovación organizado por la Fundación UAX y Santander Universidades.

Este evento se ha desarrollado en UAX durante dos jornadas, en las que los estudiantes se han enfrentado a los retos propuestos por estas empresas. De esta forma, los alumnos de la Universidad Alfonso X el Sabio han trabajado en grupos, tutorizados por los responsables de estas compañías que se han implicado con los estudiantes desde el primer momento.

Como resultado del Hackathon de Innovación de UAX, el proyecto ganador ha sido la propuesta: LearnEAT: Delight in the Flavors of Your Country liderado por 4 estudiantes del doble Grado en ADE y Business Intelligence: Diego Galindo, Alba Morales, Sofía Monteagudo y Sabela Soler.

El reto: Encontrar una solución mediante gamificación, para la educación poblacional en alimentación y dietas saludables en la sociedad.

El proyecto: Con el objetivo de dar respuesta a este reto, los estudiantes han propuesto el proyecto LearnEAT: Delight in the Flavors of Your Country basado en el uso de gafas de realidad virtual para reforzar, mediante una explicación didáctica y juegos interactivos, la enseñanza de hábitos de alimentación saludables en la sociedad.

En palabras del director de la Fundación UAX (FUAX), José Antonio Blanco: "La FUAX transversaliza la innovación e impulsa el emprendimiento en UAX con iniciativas como este Hackathon, que pone en valor competencias y habilidades clave de los estudiantes para su futuro desarrollo profesional". "Los equipos han trabajado motivados, con tutores de referencia y con experiencia profesional, en un tiempo récord sobre ideas disruptivas, tecnológicas, creativas y de impacto social" ha añadido.