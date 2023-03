El juez aparta de cargos públicos a Laura Borràs durante 13 años

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha condenado a la presidenta de Junts, Laura Borràs, a cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por fraccionar contratos para adjudicarlos a dedo a un amigo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

La sentencia, consultada por Europa Press, la condena por los delitos de prevaricación y falsedad documental y también le impone una multa de 36.080 euros, si bien el tribunal propone un indulto parcial para Borràs que rebaje a la pena de prisión a no más de dos años, de manera que no tendría que entrar en la cárcel.

Una magistrada del tribunal ha añadido un voto particular en el que considera que Borràs no cometió falsedad documental sino que solo la indujo, por lo que cree que no debería ser condenada a más de 21 meses de prisión, y sostiene que la inhabilitación que se le aplique debe afectar solo a cargos con facultad de contratación.

Borràs fue nombrada esta legislatura presidenta del Parlament, pero fue apartada del cargo debido a este caso , que ella ha vinculado siempre con la "persecución judicial" al independentismo, mientras que ERC lo ha circunscrito a un caso de presunta corrupción.

El beneficiario de los contratos, Isaías H., que en el juicio confesó, ha quedado absuelto de prevaricación y condenado por falsedad documental a dos años de cárcel, multa de 2.100 euros e inhabilitación para contratar con las administraciones públicas durante un año y siete meses.

Andreu P., que lo ayudó a preparar presupuestos y también confesó, está igualmente absuelto de prevaricación y condenado por falsedad documental a un año y dos meses de prisión, multa de 2.250 euros e inhabilitación para contratar con las administraciones públicas durante un año.