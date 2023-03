Se anuncia nuevo grado en negocios de lujo, enfocado al liderazgo de alto nivel

Glion Institute of Higher Education ha anunciado hoy el lanzamiento, en sus sedes de Suiza, de un nuevo Grado en Negocios de Lujo (Luxury Management Bachelor degree) que le abrirá las puertas a una carrera en la multifacética industria del lujo.

Desde trabajar en un restaurante de alta cocina con estrella Michelin hasta estudiar cursos dedicados a Actitudes y Etiqueta de lujo y Diseño de moda de lujo, los estudiantes de la BBA adquirirán los conocimientos y las habilidades necesarias para forjarse una profesión de éxito en el segmento del lujo que elijan.

Las salidas laborales a las que optarán los estudiantes que se gradúen en este programa de tres años y medio abarcan artículos de lujo personales; venta al por menor de artículos de lujo; marketing de marcas de lujo; yates, jets privados, automóviles; banca privada; hotelería de lujo; eventos; clínicas de salud y bienestar de alta gama, inversión inmobiliaria; alta cocina, gastronomía y vinos.

El programa, de siete semestres de duración, que ya tiene abierta convocatoria para el curso que comenzará en septiembre de 2023, tendrá dos prácticas profesionales. En la primera, prevista para el segundo semestre, los estudiantes se adentrarán en el mundo de la hotelería de lujo, donde la experiencia del cliente se ha convertido en modelo y ejemplo para la industria global del lujo. La segunda permitirá a los estudiantes reflexionar sobre las competencias de gestión en el lugar de trabajo, proporcionando una base para sus dos últimos semestres.

Con el aprendizaje académico centrado en los negocios, base del BBA, una característica clave de este programa es el nivel de interacción y conexión que ofrece con la industria. Incluye un viaje de estudios, visitas a tiendas de lujo e instalaciones de fabricación, mesas redondas y un reto empresarial.

Además, durante su tesis o proyecto empresarial, los estudiantes tendrán la oportunidad de revisar los retos o tendencias empresariales que se experimentan en la vida real. En el proyecto empresarial el objetivo es que colaboren con una empresa cliente del sector del lujo, bajo la dirección de un supervisor docente de Glion Institute of Higher Education.

Este programa ofrece la combinación esencial de habilidades duras y blandas para convertirse en un líder en entornos laborales modernos. Los elementos empresariales cubren áreas como las finanzas corporativas, el marketing digital, el análisis de datos y la gestión estratégica de la marca; mientras que las habilidades sociales ayudarán a desarrollar la comunicación, la gestión del talento y la gestión del cambio.

El programa comienza con una inmersión en el mundo del lujo, donde se fusionan módulos lectivos introductorios con prácticas en el restaurante de lujo del campus, Maison Décotterd, además de una Masterclass de Gastronomía y Hospitalidad de Lujo de dos semanas de duración.

"Nuestro grado es la preparación perfecta para una carrera de liderazgo de alto nivel en la industria internacional del lujo", dijo Frédéric Picard, director general de Glion Institute of Higher Education. "Este título excepcionalmente especializado -combinado con la experiencia profesional de las prácticas- abrirá las puertas a los empleadores de lujo más selectivos, para quienes el rigor, la destreza y la experiencia son activos muy preciados. Desde la majestuosidad de nuestra Maison Décotterd, galardonada con una estrella Michelin, hasta la excepcional gama de marcas de lujo con las que estamos orgullosos de colaborar, no hay ninguna otra institución que integre la excelencia académica y el estatus de lujo como lo hacemos nosotros. Como especialistas en formación empresarial en el sector del lujo y de la hospitalidad, se trata de una iniciativa apasionante que esperamos despierte el interés de estudiantes de todo el mundo. Abrirá las puertas a puestos de ensueño que sencillamente no estarían al alcance de titulaciones empresariales más generalistas".