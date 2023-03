El Diario Oficial de Extremadura publica la nueva Ley de Zonas ZEPA y da seguridad jurídica al Complejo Turístico de Valdecañas

El DOE, el Diario Oficial de Extremadura, ha publicado en el día de hoy la nueva Ley de Zonas Zepas que se aprobó en la Asamblea con los votos favorables del grupo socialista. Esta publicación dará seguridad jurídica al Complejo Turístico Valdecañas (Cáceres) construido en una zona ZEPA y que hasta el momento no contaba con la ley que regulará estas 55 zonas declaradas como tal en la región.

En el caso particular del Proyecto de Interés Regional 'Marina Isla de Valdecañas', según recoge el DOE, ha quedado acreditado que su ejecución no ha causado perjuicio a la integridad del espacio en cuestión, como puso de manifiesto el Auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 30 de junio de 2020 (confirmado por otro de 21 de septiembre del mismo año), en el que, tras transcribir el artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE, se concluye que "El mantenimiento de lo construido no causa perjuicio a la integridad de la ZEPA". Afirmación que se sostiene en una labor cuidada y meticulosa de valoración de la prueba, en especial el informe pericial emitido por la Estación Biológica Doñana (CSIC).

Los propietarios del complejo Isla de Valdecañas han mostrado su satisfacción por la entrada en vigor de la Ley de declaración de zonas ZEPA tras publicarse en el día de hoy en el DOE (Diario Oficial de Extremadura). Según los propietarios, la norma, que se aprobó en la Asamblea de Extremadura aportará orden ante la situación anómala y de clara inseguridad jurídica que han vivido junto a los trabajadores del complejo durante casi 15 años, además de beneficios económicos y sociales a los comerciantes de la zona y los municipios cercanos, según declaran en nota de prnesa.

La decisión del Gobierno y la Asamblea de Extremadura también da respuesta al sentir del conjunto de la sociedad extremeña, que considera en su mayoría que derribar el complejo conllevaría más daños que beneficios medioambientales. Isla Valdecañas ha contribuido, desde su construcción, a frenar la despoblación de la comunidad del Campo Arañuelo, generando puestos de trabajo estables, fomentando el desarrollo económico y asegurando el futuro de la región, destacan los propietarios.

José María Concejo, portavoz de los propietarios, destaca que "nadie puede negar que Valdecañas ha contribuido para bien al desarrollo económico de la zona, generando empleos, impulsando el comercio local, incluso favoreciendo la aparición de nuevos negocios. Sólo hay que visitar los pueblos cercanos para darse cuenta de que Valdecañas, lejos de ser un problema, ha sido un impulso para esta comarca".

Del mismo modo asegura que "siempre hemos tenido claro que nos encontramos ante un debate de fondo entre la sostenibilidad y el futuro de Extremadura. En este sentido, Isla de Valdecañas es un ejemplo que ha traído prosperidad y empleo, a la vez que demuestra que el desarrollo económico y la protección de la naturaleza son plenamente compatibles".

Han destacado que las familias de Valdecañas han forjado un fuerte arraigo con la zona y con la comunidad local, construyendo vínculos profundos con Extremadura y manifestando en todo momento su intención de no renunciar a sus hogares. Antes de su urbanización, Isla Valdecañas cumplía un uso de vertedero, por lo que el desarrollo residencial ha proporcionado valor a la zona y ha permitido la repoblación de fauna y flora que antes no se encontraba en el territorio. Hoy, es una muestra de recuperación medioambiental e integración el paisaje.

Por último, los propietarios recuerdan que desde el primer momento han actuado de buena fe, razón por la que todos sus esfuerzos en las diferentes instancias judiciales se han centrado en defender la pervivencia del complejo que esperan se refuerce con la aprobación de esta ley.