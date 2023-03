La construcción entra en tiempo de descuento para aprovechar los fondos Next Generation antes de 2026

Más del 80% de los edificios y hogares son ineficaces energéticamente en España. Esta es la principal conclusión que extrajo el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía el pasado 2022 y que pone de relieve la necesidad de llevar a cabo un plan de rehabilitación en el parque de viviendas del conjunto del país. El objetivo: adecuar los hogares a los requisitos actuales y reducir las emisiones para llegar a cumplir con el Pacto Verde europeo, además de disminuir el consumo de energía en cada uno de los alojamientos.

Precisamente, este es el cometido de los fondos Next Generation para la rehabilitación de viviendas y edificios. En el caso de que estas ayudas se activen de una manera integral, facilitarán la reducción de 650.000 toneladas de emisiones de CO2 al año, rebajarán al menos un 30% el consumo de energía no renovable en los hogares, y descarbonizarán y bajarán la demanda de calefacción y refrigeración como mínimo un 7%. Sin embargo, a causa de las diferentes dificultades legislativas territoriales y burocráticas, sumadas a la falta de mano de obra en la industria, y el auge de los precios de los materiales, los recursos comunitarios no se están viendo implementados en su totalidad. Todo ello, teniendo en cuenta que la normativa establece que para recibir la financiación las obras de reforma tienen que estar acabadas antes de junio de 2026.

Como reto candente que tiene el sector de la edificación a día de hoy, junto con las administraciones de las Comunidades Autónomas, que son quienes canalizan los fondos a nivel regional, REBUILD se convertirá en el punto de encuentro para toda la industria donde se analizará la necesidad de incrementar el ritmo de rehabilitación a fin de aprovechar los Next Gen y guiar el global del sector en el auténtico camino de la descarbonización.

Rehabilitación como palanca de cambio

El año 2050 es la fecha límite consensuada en la que Europa tiene que dejar de emitir dióxido de carbono. Con el objetivo de alcanzar este hito, el parque edificado español debe de aplicar como sólida respuesta la rehabilitación. Francisco Javier MartÍn Ramiro, director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Ángela Baldellou Plaza, directora del Observatorio 2030 del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España; y María José PiccioMarchetti Prado, directora general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, explicarán las claves para sacar partido de los Next Generation con el propósito de llegar a 2050 atendiendo a los objetivos propuestos. Siguiendo la misma línea, José María López Cerezo, gerencia del Instituto Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Málaga; y José Ramón González de Zárate, concejal de Escena Urbana, Obras, Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Benidorm, compartirán mediante proyectos la necesidad de emprender actuaciones a gran escala de rehabilitación energética.

Sin embargo, el crédito comunitario brinda más posibilidades, aparte de la eficiencia en la rehabilitación, para contribuir al concepto del Net Zero emissions en el que se enfoca la construcción. Alejandro Fernández, Presales Manager en Samsung Air Conditioner Europe; Patricia Pimenta, Home & Distribution VP en Schneider Electric Iberia; y Yolanda Villaseñor, directora de Certificación de Producto en AENOR, serán los encargados de explicarlo en REBUILD y descubrir los próximos pasos a seguir en los Next Generation.

La reforma también se puede industrializar

Las viviendas residenciales son los activos que, por antonomasia, se pueden llevar mayor parte de los planes de rehabilitación. En este sentido, REBUILD será el escenario de referencia en el que se presentará el estudio Descarbonización en la rehabilitación. Se trata de un informe elaborado por el Laboratorio de Control de Calidad en la Edificación de la Universidad del País Vasco y Gobierno Vasco, de la mano de Knauf Insulation, BAXI y eibho, que tiene por objeto analizar el potencial de la rehabilitación energética de los bloques de viviendas residenciales en España a partir de mejoras con soluciones sostenibles constructivas (fachada ventilada, ventanas, cubierta e instalaciones energéticas). De este modo, se calcula el ahorro energético, la reducción de las emisiones de CO2 y se estiman los costes que se desprenden de la reforma.

Asimismo, en REBUILD 2023 se presentarán las principales conclusiones de un grupo de trabajo liderado por BMI España y DANOSA sobre las perspectivas de futuro de industrializar la rehabilitación de edificios, además de indagar en los retos de la rehabilitación en los activos logísticos, en un momento en el que la reducción del consumo energético es una prioridad. Luis Miguel Vicente, Head of Project Management Spain & Portugal en Panattoni; Jesús Huerta, Group Key Account Manager en BMI Group; y Santiago Vela, socio fundador y director general de SVAM Arquitectos y Consultores, serán los encargados de dilucidar la manera de proceder en cuanto a sostenibilidad en este segmento.