México acogerá el mayor evento de gobierno corporativo y sostenibilidad empresarial de América Latina

El bufete González Calvillo en colaboración con la ONU, BBVA y PWC México celebran la "I Cumbre de ESG México 2023" el próximo 29 de marzo en la Torre BBVA de Ciudad de México. La ESG, que responden a los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo, será el eje central del evento que marcará un punto de inflexión en la industria empresarial latinoamericana.

La celebración de este evento viene motivada por los esfuerzos conducidos por la ONU, la Agenda 2030 de la UE o la reciente aprobación de la Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Empresarial (CSRD) en materia de ESG.

La cumbre contará con ponentes de primer nivel de las instituciones organizadoras de España, México y EEUU y debatirán la forma en la que los criterios ESG benefician a las empresas y los riesgos que tendría no aplicarlos. En este sentido, González Calvillo reconoce la importancia de su implementación para la seguridad y el crecimiento de las compañías. "La cercanía comercial y las enormes cadenas productivas con Estados Unidos y Canadá, principalmente derivadas del T-Mec, nos permiten entrever el cambio que se está gestando en la implementación de ESG en las empresas mexicanas. Vemos que no hay empresa que cotice en alguno de nuestros mercados que no esté aplicando recursos a este proceso de cambio" explica.

Uno de los principales objetivos de esta cumbre es explicar los avances significativos en el marco de referencia y la serie de mandatos que vinculan a las empresas con el ESG. En este sentido, González Calvillo advierte de la importancia de su aplicación y se aleja de las teorías que cuestionan su rentabilidad. "Entenderlo como un sacrificio para la rentabilidad sería un error. Actualmente el avance en análisis y adopción de los criterios de ESG es tan veloz en sectores críticos como la banca que ya no será fácil que las empresas en Europa, EEUU y en México vayan a poder financiar su futura expansión y obtener recursos sin apegarse a estos principios. Los jugadores de largo plazo, como deben serlo las empresas que cotizan en nuestros mercados, no pueden darse el lujo de seguirse de frente y no vigilar la implementación del ESG en sus procesos de decisión, en su operación y procesos productivos"

La I Cumbre ESG 2023 México representa un hito, dado que por primera vez introduce y presenta esta temática en México y América Latina, reuniendo para ello la iniciativa y los esfuerzos de los co-organizadores. Al finalizar la cumbre se presentará, como resultado de las propuestas que se hayan acordado durante las ponencias, el Manifiesto Reforma.