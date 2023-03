ISDI y Repsol extenderán su modelo formativo en 'data' a más empresas para impulsar la cultura del dato

ISDI, escuela de negocios líder en transformación digital, y Repsol, compañía multienergética global, extenderán el modelo y concepto de su programa formativo Repsol Data School a otras compañías que quieran impulsar la cultura del dato dentro de sus organizaciones.

Esta iniciativa tiene como objetivo acercar la formación especializada en datos que, cada vez está teniendo más relevancia para las empresas a la hora de transformar sus negocios y en la toma de decisiones, pone al alcance de otras compañías el conocimiento y el asesoramiento de una empresa como Repsol que, hace dos años, junto con ISDI, impulsó un programa formativo en datos para sus empleados.

Desde sus inicios, esta formación especializada y creada a la medida para abordar todas las necesidades que tenía Repsol en este ámbito, está teniendo un impacto real en el negocio de la compañía, ya que más de 500 empleados ya han desarrollado sus capacidades para aprovechar los datos y generar ventajas competitivas.

Con la metodología learning by doing característica de ISDI y, a través de los Business Cases en los que se trabaja con datos reales, los contenidos formativos de Repsol Data School by ISDI permiten poner en práctica un enfoque de resolución de problemas desde una perspectiva que combina aspectos técnicos y de negocio, que cubren todo el denominado ciclo y vida del dato.

De esta forma, ISDI y Repsol contribuyen al desarrollo de la cultura del dato en otras organizaciones ofreciendo el programa Repsol Data School by ISDI adaptado a las necesidades específicas de cada empresa a lo que se suma la experiencia en formación digital de ISDI y el asesoramiento de Repsol para contribuirá que se genere impacto real en la actividad de las empresas que opten por esta formación.

Repsol Data School by ISDI es uno de los proyectos de mayor éxito lanzados desde ISDI y es el exponente formativo del Programa de Digitalización, que se puso en marcha hace cinco años y es uno de los más ambiciosos de su sector. Ha sido reconocida con el primer premio en la categoría de Talento Digital de los IV Premios Ability™ Digital Awards por la creación de una escuela del dato y ganadora en los V Premios AMETIC: en la categoría Más y mejores profesionales TIC formados.

En esta línea, desde Repsol señalan que "al exportar este Programa de Digitalización de la Repsol Data School se pretende ampliar con otras compañías el objetivo de Repsol de conseguir una organización data driven, donde a partir de los datos y su análisis nos permita tomar mejores decisiones, para así generar valor y eficiencia en todos los procesos, al tiempo que nos ofrece la oportunidad de aumentar nuestras competencias profesionales".

Por su parte, Rodrigo Miranda, director general de ISDI, añade que "abrir a otras empresas este programa va a permitirles impulsar la cultura del dato y a sus profesionales desarrollar su perfil con nuevas competencias y habilidades necesarias para conectar todos los datos de las distintas áreas para tomar las mejores decisiones para la compañía".