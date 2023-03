Vara señala sobre el aceite inmovilizado en Extremadura que hay que ser "implacable" contra el "fraude"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado sobre el aceite intervenido recientemente en la comunidad por el Servicio Extremeño de Salud (SES) que hay que ser "implacable" contra el "fraude", tanto en lo que tiene que ver con el consumo, como con el etiquetado, como con la composición del producto.

"Hay que ser implacable contra el fraude tanto con el que tiene que ver con el consumo, con el etiquetado o con la composición del propio aceite", ha espetado Vara, quien ha advertido de que cuando se utilizan composiciones en productos que "no están autorizadas" lo que se está poniendo "en riesgo" es "la salud y la vida de las personas".

"Hemos tenido recientemente mucha información respecto a las partidas (de aceite) que el SES ha inmovilizado en la comunidad como consecuencia de que alguien ha querido presuntamente delinquir, porque al fin cuando tú utilizas composiciones que no están autorizadas estás poniendo en riesgo la salud y la vida de las personas", ha espetado Vara durante su intervención este lunes en Monterrubio de la Serena en una jornada sobre el proyecto de regadío que se está ejecutando en dicha localidad pacense.

En este sentido, en referencia de nuevo al aceite inmovilizado en la región, el presidente extremeño ha argumentado que "para la gente honrada no hay nada que le tranquilice más que se identifique a quiénes no lo son". "Y como homenaje a todos los que hacen las cosas bien el mejor de los homenajes es poner en evidencia y denunciar a aquellos que no lo hacen", ha añadido.