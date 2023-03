The Cure estalla por el "abusivo" precio de las entradas de su propio concierto

La inflación ha afectado a todos los rincones, incluso a la industria de la música. Pese a ello, se ha dado a conocer otro factor "particular" que va más allá de la subida inflacionaria, y que ha hecho que todo lo que converja en este mercado, como puede ser el costo de una entrada para un concierto, sea caro. Nos referimos a la figura del streaming.

Dado que el streaming ha recortado las ganancias de las ventas de música reales, las giras se han convertido en una parte cada vez más importante de los ingresos de un músico. Es por donde pueden "controlar" esta situación y con ello, salir a flote. Pero ¿a qué costo?

El artista protege a su público

En este contexto, la defensa de los consumidores no vino precisamente desde el público o de los fans. Robert Smith, cantante de la banda de rock inglesa The Cure, dijo que Ticketmaster dará reembolsos parciales después de que a algunos asistentes al concierto se les cobraran más tarifas de servicio que el costo de sus asientos.

Smith señaló en un tuit que los fanáticos que compraron los asientos más baratos para la gira estadounidense de su banda recibirán un reembolso de 10 dólares por entrada, mientras que otros recibirán 5 dólares.

La decisión se tomó después de que Ticketmaster "estuviera de acuerdo con nosotros en que muchas de las tarifas que se cobran son indebidamente altas", manifestó el vocalista en la red social.

Altos precios de las entradas

En este contexto, Ticketmaster, una división de la promotora de conciertos Live Nation Entertainment Inc., ha sido objeto de un intenso escrutinio durante el último año por el alto precio de las entradas como para ver conciertos como Bruce Springsteen y Taylor Swift.

The Cure, conocido por éxitos como Friday I'm in Love y Just Like Heaven, trató de evitar la reventa de entradas vendiendo asientos por tan solo 20 dólares y limitando las ventas a los fanáticos verificados, detalla Fortune.

Pese a la decisión de la banda, después de que las entradas para la gira estadounidense salieron a la venta el pasado miércoles, algunos fanáticos informaron que "pagaron más en las tarifas que en sus asientos".

Conciertos: "el ingreso de un músico"

Jesse Lawrence, fundador de TicketIQ y de FanIQ, explicó a Fortune que esta medida, que pasa por los artistas y sellos discográficos, provocó que los precios de las entradas aumentaran en los últimos años, particularmente para artistas populares como Taylor Swift, Bad Bunny, Beyoncé, Bruce Springsteen, BTS y Harry Styles, entre otros.

Tomemos como ejemplo a Bruce Springsteen: cuando anunció su última gira, los fanáticos se quejaron cuando algunos precios de las entradas superaron los 5.000 dólares. "De hecho, el precio promedio de una entrada en el mercado secundario para su concierto ha subido de 290 dólares para el Wrecking Ball Tour de 2012 a 1.195 dólares para su gira de 2023", según datos de TicketIQ.

"Todo esto pone más dinero directamente en los bolsillos de los artistas, pero ha sido discordante para los fanáticos. Y si bien dirigen gran parte de su ira contra las empresas de ventas de entradas, es el propietario de las entradas (el artista musical, el equipo de fútbol) quien realmente fija los precios", sentenció Lawrence.