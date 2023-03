Las cotizadas rebajan su beneficio un 4% pese a ingresar un 26,6% más

Las empresas cotizadas en la bolsa española firmaron, en conjunto, un beneficio de 65.763 millones de euros, lo que representa un descenso del 4% frente al récord logrado en 2021 (68.508 millones). Una caída que se explica fundamentalmente por las mayores compañías, agregadas en el Ibex 35.

El selectivo español, tras concretar esta semana Inditex los resultados de su último año fiscal (cerrado el 31 de enero), presenta una rebaja de sus ganancias totales del 7,1%, al pasar de 60.301 millones en 2021 a 56.016 millones en el último ejercicio. Las firmas que no forman parte del Ibex, por su parte, arrojaron un crecimiento del 18,8%, al elevar el importe desde 8.206 millones hasta 9.747 millones.

Del lado de los ingresos, las empresas que forman parte del mercado continuo –se excluyen los bancos y Pescanova y Berkeley Energía, que no los detallan– generaron 673.957 millones, un 26,6% más que los 140.092 millones de 2021. En esta variable, las 29 compañías no bancarias del Ibex 35 aumentaron su cifra de negocios conjunta un 29,7%, alcanzando los 508.790 millones (392.348 millones en el ejercicio previo). Mientras, las cotizadas no incluidas en el selectivo ingresaron 165.167 millones, un 17,9% más que los 140.092 millones de 2021.

De las 111 empresas que cotizan en el mercado continuo –Innovative Solutions está suspendida–, 45 subieron su beneficio en 2022, mientras que 39 lo bajaron. Asimismo, hubo 15 que consiguieron dejar atrás las pérdidas de 2021 y las tornaron en números negros. Entre estas figuran varias de las empresas más golpeadas por el Covid-19, vinculadas al transporte y el turismo, como Aena, IAG, Amadeus, Meliá, NH o eDreams. También lo hicieron otras como Ence, Almirall, Tubos Reunidos, Tubacex, Lingotes Especiales, Soltec, Berkeley Energía o Audax. En el lado contrario, cinco firmas viraron al rojo respecto al año anterior: Metrovacesa, OHLA, Nyesa, Pescanova y Ezentis.

Siete compañías redujeron las pérdidas que registraban en 2021, pero aún no lograron transformarlas en ganancias: Cellnex, Adolfo Domínguez, DIA, Airtificial, Técnicas Reunidas, Prisa y Oryzon. Peor le fue a Nextil, que ahondó en sus números rojos en el último año. En todo caso, apenas 13 firmas de las 111 cotizadas perdieron dinero en 2022.

Entre las empresas que incrementaron más sus beneficios en términos relativos en el último curso emerge Ecoener, que multiplicó por más de tres veces el resultado. Le siguen GAM, con casi triplicó sus ganancias, Prosegur Cash, con un 185% más, y la socimi Lar, con un 182,6% más. En quinto lugar aparece la primera firma del Ibex 35, Acciona Energía, con un 109,1% más.

Al margen de la compañía energética de la familia Entrecanales, 14 empresas más del selectivo subieron sus beneficios, 14 los bajaron, cinco olvidaron las pérdidas y una las redujo. Santander es la cotizada española con mayores ganancias. El banco cántabro se apuntó 9.605 millones. Es decir, la entidad roja ganó prácticamente lo mismo que el conjunto de las 76 firmas del continuo que no forman parte del Ibex (9.747 millones).

IAG, en cabeza

Con todo, la compañía que mejor evolución registró en términos absolutos en 2022 fue IAG, que pasó de perder 2.933 millones a ganar 431 millones (3.364 millones de diferencia). Supera a BBVA, con 1.767 millones más de beneficio que en 2021, y Repsol, con 1.752 millones más. Por el contrario, Telefónica recortó en 6.126 millones su resultado, seguida de ArcelorMittal, con 5.147 millones de euros menos (al cambio actual), ACS, con 2.377 millones y CaixaBank, con 2.081 millones. Rebajas que se explican fundamentalmente por los menores extraordinarios que sí tuvieron en 2021 por desinversiones o, en el caso de la entidad catalana, por la fusión con Bankia.

Dentro de las firmas con beneficio, Colonial, Talgo, Deoleo, Amper y Ferrovial tuvieron las mayores caídas porcentuales.