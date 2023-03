De un empleo secundario a una compañía multimillonaria: el caso de Wesley Ng y Casetify

Wesley Ng es director ejecutivo de la empresa de accesorios tecnológicos Casetify. Desde que la fundó en 2011 junto a Ronald Yeung, el mismo asegura que aplica la filosofía que sus padres le han enseñado desde que era un niño. Los mismos eran dueños de un restaurante en Hong Kong. Para él, se trata que: "Obviamente aquello no era algo a prueba de riesgos. "Qué es lo más importante para la supervivencia? Son los beneficios".

"Aunque algunas compañías se ven obligadas a quemar dinero para aumentar su tamaño, esto no siempre sucede. No creo que en B2C ("negocio a consumidor") sea necesario quemar mucho capital. De hecho, considero que si lo necesitas es porque no estás haciendo las cosas bien", explica el CEO.

NG también comenta que, en total, la empresa ha vendido más de 15 millones de fundas en todo el mundo. Y no es el único producto que comercializa. Es el éxito de un modelo en el que el cliente, una vez accede a la tienda, puede diseñar su propia funda "en tan solo 30 minutos", según el mismo. Así es como el empresario convirtió lo que en un primero momento fue en empleo secundario en un negocio multimillonario.

Sin prisa por expandirse

Tras su fundación a finales del año 2011, como plataforma para personalizar las fundas de teléfonos móviles con fotos de Instagram, la misma diversificó su actividad y comenzó a producir también accesorios tecnológicos. Su gran éxito se reflejó, por ejemplo, en colaboraciones con grupos de música, como BlackPink, o con grandes empresas como Disney. Ng explica la evolución de Casetify: "Nuestros clientes querían algo más que personalizaciones, buscaban una cartelera personas, un canvas creativo o alfo que expresase adecuadamente quienes son".

El mismo admite que nunca se esperó alcanzar tal nivel de éxito, cuando Yeung y él fundaron el proyecto utilizando un capital inicial de 200.000 dólares. "No hemos invertido demasiado para crecer. Afortunadamente vamos por buen camino y seguimos con mucho cuidado", añade Ng. Sin embargo, actualmente cuentan con poco más que una veintena de tiendas, y planean abrir otras 100 en un plazo de dos años.

En 2021, y tras 10 años de actividad, Casetify logró en su primera ronda de fundraising una aportación que le permitió acumular "ocho cifras". Con respecto al valor de la compañía, Ng afirmaba que "está en torno a los mil millones de dólares", a la vez que reiteraba la importancia de que una compañía sea rentable para su supervivencia.

Priorizar la comunicación

Sin embargo, al liderar la compañía Ng se enfrentó a una serie de desafíos mayúsculos. EL principal, pillarle el truco a la industria manufacturera, desconocida para él. "¿Cómo adquirir todo este conocimiento en un breve período de tiempo y aplicarlo al negocio? Una de las cualidades necesarias para tener éxito al emprender es precisamente esa capacidad para aprender algo rápido, y dar en el clavo a la hora de aplicarlo", argumentaba el director ejecutivo.

También dijo que aprendió a hablar y expresarse abiertamente, pero que en el caso de muchos emprendedores de países asiáticos esto es complicado, pues están acostumbrados a no compartir sus problemas y preocupaciones. El motivo es que esto es para ellos un signo de debilidad. "Sin embargo es muy importante estar dispuesto a sincerarse, a contar tanto los inconvenientes como las cosas nuevas que se aprenden. Os sorprendería todo lo que se puede aprender escuchando las experiencias de otros", agregaba Ng.

¿Qué le llevó a emprender?

Con respecto a la actividad de crear una empresa, el mismo dice que: "Es algo importante, una forma de traer cambios y mejoras al mundo. Pero debes preguntarte si realmente es algo para ti, pues no es una actividad que todo el mundo pueda hacer". Para probar las aptitudes en el mundo del emprendimiento, Ng recomienda unirse a una startup pequeña o trabajar con alguien que haya fundado una empresa previamente. De este modo, asegura que se podrán ver realmente las dificultades que ello conlleva, y probar si realmente se está preparado y dispuesto.

"Arpende de ello, y tómate el tiempo que necesites. No hay prisa a la hora de comenzar un negocio", decía el mismo. En su caso, además, comentaba que el producto que ha creado Casetify es algo que adora, y ello le anima a seguir con el proyecto y mirar hacia el futuro con optimismo. "Esencialmente se trata de una pasión... soy alguien creativo, y al liderar Casetify puedo fabricar una marca que, con suerte, llegará a muchas personas con las que comparta mis valores", comentaba Wesley Ng.