El secretario de Estado de Educación y FP: "Hemos avanzado mucho en planificación y normativa, pero hace falta tiempo para ver su impacto"

"Hemos avanzado mucho en planificación y normativa. En solo cuatro años hemos dado la vuelta a muchas cosas. El problema es que, en Educación, necesitamos tiempo para ver su impacto", ha afirmado el secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar Cendón, durante su participación en el evento Mejorar la educación con políticas basadas en la evidencia, organizado por EsadeEcPol con motivo de tercer aniversario.

En conversación con Lucas Gortázar, director adjunto de EsadeEcPol, el secretario de Estado de Educación, ha manifestado, en relación a la reforma curricular, que "se ha producido un cambio paradigmático y como todos los cambios se producen resistencias". "Pero esas resistencias se van venciendo poco a poco con las evidencias, siempre que el profesorado disponga de formación, recursos y apoyos -ha añadido-. Estamos en un momento de gran necesidad de reformas y éstas siempre han de ir apoyadas por formación, recursos y apoyo".

"El de la reforma de la EBAU [Evaluación del Bachillerato para el Acceso Universidad] ha sido un debate muy intenso", ha continuado para matizar después que "ésta no tiene que ser una reválida sino una evaluación para saber en qué condiciones llega el alumnado a la Universidad". "El objetivo es evaluar competencias, no contenidos memorísticos, pero es un cambio que debemos hacer poco a poco", ha comentado.

Durante su intervención, Bar Cendón también ha recalcado las medidas desplegadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional tras la pandemia para mejorar la situación de alumnado, docentes y familias. "Políticas en cuatro ámbitos: el escudo social, el escudo académico, el bienestar emocional y el plano digital", ha señalado.

En el encuentro, centrado en cómo integrar ciencia e investigación en los procesos de toma de decisión en materia de política educativa han intervenido, además, Toni Roldán, director de EsadeEcPol; Mercedes Mateo, directora de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo; Francisco López Rupérez, director de la Cátedra de Política Educativa de la Universidad Camilo José Cela y ex presidente del Consejo Escolar del Estado; Ana Hernández, jefa de Estudios del IES Julio Verne Leganés; Juan Manuel Moreno, catedrático de la UNED, senior fellow de EsadeEcPol y especialista del Banco Mundial; Matthew Kraft, profesor en la Universidad de Brown, senior fellow de EsadeEcPol e investigador asociado en el National Bureau of Economic Research; Marta Ferrero, profesora de Psicología de la Educación en la UAM; Caterina Calsamiglia, investigadora en Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados y profesora en Barcelona Institute of Political Economy and Governance, y José María Casado, director de Evaluación de Políticas de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.