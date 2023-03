¿Te sientes atascado en tu trabajo? Esto recomiendan plantearse varios expertos laborales

Existen numerosas maneras en las que una persona se puede sentir atascada, y ello puede afectar a cualquier ámbito de la vida diaria, desde lo personal hasta lo profesional. Con respecto a esto último, el trabajador puede notar que no está avanzando, y que durante los últimos meses o incluso años no se ha crecido profesionalmente.

La instructora laboral Natalie Fisher habla de la mentalidad que ella asumiría al respecto: "Yo lo encajaría como algo positivo y como una oportunidad. El hecho de que estés atorado implica que estás listo para adquirir nueva información, para obtener nuevos conocimientos, y por tanto subir el nivel cuando des el próximo paso", comenta.

Es importante no pensar lo que no se ha logrado y en qué no se ha avanzado, y optar por lo anterior en su lugar para no comerse la cabeza. La misma recomienda abrir corazón y mente, para admitir el escenario en que uno se encuentra y estar así listo para actuar. Pero para empezar uno debe conocer exactamente dónde está atascado.

Buscar consejos de alguien de confianza

Poniendo el ejemplo de que uno se siente atascado en su trabajo dentro de una compañía, la persona en cuestión nota que ni avanza profesionalmente, ni destaca en su labor, y siente que está parada. El consultor laboral de Harvard, Gorick Ng, comenta: "Habla con un compañero de confianza y que esté algún escalón por encima de ti, y pregúntale qué cree que deberías hacer, dejar de hacer y mantener para seguir avanzando. Adquieres puntos extra si con quien hablas esto es con tu jefe, pero es cierto que no siempre será suficientemente comprensivo".

El mismo añade que uno debe asegurarse de que su jefe y otros superiores de la organización estén al corriente de sus logros. Recalca que es algo necesario a la hora de evitar el estancamiento en el trabajo, pues normalmente en un comienzo nadie enseña cómo dirigir correctamente la trayectoria laboral de uno mismo.

Así, sin importar en qué punto se encuentre uno, Ng dice que es fundamental asegurarse de lo siguiente:

-Ser consciente de lo que se quiere, saber dónde quiere estar uno después, así como dónde estar cuando suba varios peldaños.

-Ser tenido en cuenta.

-Estar encaminado al progreso.

5 preguntas sinceras

Hacerse estos 5 planteamientos recomendados por expertos laborales pueden ayudar a reconocer dónde se está atascado y cómo avanzar:

1. ¿Soy realmente consciente? Conocer qué comportamientos se premian y cuáles se penalizan en la oficina.

"Si no lo eres, entonces compara lo que hacen los mejores de tu equipo con los demás. Preferencias, discriminación y los dobles raseros son sin duda influyentes. Y las diferencias que aprecies podrán también decirte mucho sobre qué hacer para evitar sentirte atascado.

2. ¿Soy visible en el trabajo? Saber si se ve, escucha y conoce a uno tanto como a los demás miembros del equipo. En caso negativo, Ng pide habituarse a introducirse a superiores, compartir los trabajos propios, o ofrecer ayuda para distintas tareas, entre otros.

3. ¿Soy intencionado? En numerosas ocasiones, sobre todo en los comienzos, recibir una oferta de trabajo o encontrar una oportunidad laboral suele entusiasmar a cualquiera. Sin embargo no basta con eso, ya que uno debe asimismo considerar si le interesa el camino que sigue, así como las oportunidades que se le abren gracias a su empleo actual. En caso de descubrirse que no es el camino correcto, entonces Ng pide encontrarlo y cambiar de dirección cuanto antes.

4. ¿Estoy siendo guiado? Saber si alguien está ayudando (o podría ayudar) a navegar por el trabajo actual. De no ser así, es recomendable encontrar a alguien más avanzado y experimentado a quien preguntar por cómo avanzar, y por supuesto mantener el contacto con esa persona.

5. ¿Alguien me favorece? Se debe advertir la diferencia con la cuestión anterior. Se trata de conocer si hay superiores que hablarán bien de uno, e incluso si le defenderán. Y si no se cuenta con esta clase de apoyos, Ng recomienda introducirse a estos cargos, ofrecerse a ayudarles, y trabajar bien con ellos para que posteriormente se preocupen por ayudar a uno a avanzar.

Atascado en la trayectoria laboral

Cuando uno haga introspección, quizás descubra que aquello en lo que no consigue avanzar no es tanto su trabajo, sino su profesión o su trayectoria. La fundadora de la plataforma Career Strategy Lab, Sarah Doody, ha ayudado a sus clientes a encontrar trabajo en empresas tales como Microsoft, Amazon y Spotify. Sugiere llevar a cabo dos acciones para conocer si esto es ciertamente así:

-Primero, realizar un análisis retrospectivo de los desempeñados trabajos hasta el momento, y hacer una lista de lo que ha gustado y no ha gustado en cada uno de los puestos. "Esto te ayudará a conocer lo que querrías hacer en el futuro, y lo que querrás evitar. No solo pienses en lo que has hecho, sino también en tu equipo, en la dirección e incluso en la cultura y valores de las compañías", explica Doody.

-Después, saber a dónde se quiere ir exactamente, y una vez se sepa, identificar qué habilidades se deben adquirir para triunfar en el destino escogido.

Una buena forma de hacerlo consiste en dividir una hoja de papel en tres columnas: la primera con el trabajo actual y con las habilidades y experiencia que se poseen, la tercera con el lugar en el que se quiere estar, y la segunda para intentar identificar qué impide que uno llegue al trabajo deseado y qué experiencia, habilidades u otros factores se pueden necesitar para lograrlo. "Esto te dará una hoja de ruta para saber en qué centrarte para el futuro", comenta la misma experta.