Quién es Steve Davis, la mano derecha de Musk que apunta a sucederle al frente de Twitter

Desde la llegada de Elon Musk a la propiedad de Twitter se ha estado comentando cuándo daría un paso a un lado. Especialmente, tras 'perder' una encuesta que él mismo publicó en la red social sobre si debía dejar el cargo o no.

Ahora, por fin, parece tener claro un sustituto. O, al menos, hay un nombre que suena con especial fuerza.

Elon Musk, propietario de Twitter, podría nombrar al CEO de The Boring Company, Steve Davis, como nuevo responsable del sitio web, según informan varios medios. El medio Platformer informó de que Davis, antes de los despidos, llamó a los directivos de Twitter y les pidió que nombraran a empleados "excepcionales" por los que "apostaran sus puestos de trabajo", algo que lo sitúa como el hombre en la sombra ya ahora mismo tras Musk.

CEO de The Boring Company

Davis es actualmente CEO de The Boring Company, la empresa de servicios de construcción de infraestructuras y túneles fundada por Musk- ha vivido una vida interesante. Formado en física de partículas y en ingeniería aeroespacial, fue una de las primeras contrataciones de Elon Musk en SpaceX.

Según el libro Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future (Elon Musk: Tesla, SpaceX y la búsqueda de un futuro fantástico), el fundador de SpaceX retó a Davis a fabricar una pieza que costara 120.000 dólares con solo 5.000 dólares.

Cuando Davis lo consiguió tras meses de esfuerzo -reduciendo el coste a 3.900 dólares- y envió un correo electrónico a Musk, el jefe de Space X respondió con un "ok".

Antes de llegar ahí, Davis tuvo un primer emprendimiento creando una empresa de yogures especiales llamada Mr Yogato, que se hizo conocida por regalar sus productos a clientes que pasaran ciertos retos, como recordar diálogos de la serie Seinfield o ir vestidos como personajes famosos. Durante su etapa al frente de Mr Yogato, Davis también se doctoró en economía por la Universidad George Mason, según Bloomberg.

Años más tarde, en 2019, llegaría a The Boring Company, que se formó inicialmente como filial de SpaceX, antes de separarse en 2018.

Ya está ejerciendo en Twitter

Según Platformer, Davis llegó a Twitter como parte del equipo de transición de Musk. Desde entonces se ha convertido en uno de sus principales lugartenientes tras adoptar el llamamiento de Musk a una cultura de trabajo "extremadamente dura" y aplicar un fuerte recorte de costes.

Según las informaciones, el último recorte de plantilla afectó a más de 200 empleados y Davis desempeñó un papel clave también.