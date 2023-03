Juan Roig reivindica el beneficio empresarial y dice que "topar precios es una ilusión"

El presidente de Mercadona, Juan Roig, no quiso entrar en la batalla política entre buena parte del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez con los empresarios ni en los ataques directos de la ministra Ione Belarra. "Hay otras personas que no opinan lo mismo, yo lo respeto pero no lo comparto en absoluto", aseguró el empresario valenciano al ser preguntado sobre esas críticas en la presentación de resultados.

Roig aprovechó el inicio de la tradicional rueda de prensa de presentación de resultados para defender su visión empresarial y con ella de la necesidad de las ganancias para crear riqueza en la sociedad. "Tener beneficios es una cosa muy buena, en España parece que lo queremos ocultar", aseguró el presidente de Mercadona después de que su empresa aumentase las ganancias el año pasado un 5%.

El mayor accionista de Mercadona insistió en que "tener beneficios es indispensable, pero si tu principal objetivo es tener beneficios eso no es saludable", aseguró el principal accionista de la mayor cadena española de supermercados, que destacó que las ganancias empresariales son positivas "siempre que sea un beneficio compartido". Roig volvió a recordar que el objetivo de su empresa es que ganen los 5 componentes de la empresa: los clientes, los trabajadores, los proveedores, la sociedad y el capital. Y cuando se genera más beneficios ganan todos, porque se pueden subir los salarios y pagar más impuestos.

Impuestos

El presidente de Mercadona aseguró que "Consideramos que los beneficios que tenemos son pocos para lo que queremos invertir". También se refirió a la fiscalidad, asegurando que "si las autoridades deciden subir los impuestos, ellos ganan las elecciones ellos deciden. No estoy a favor de que los graven más, si lo suben los pagaremos. Lo que les pedimos es que lo gestionen bien", insistió.

En su intervención también desveló que por su trabajo había cobrado 11 millones de euros en 2022, por el que ha abonado un 54% de IRPF al residir en Valencia.

"Topar precios es una ilusión"

Roig también fue cuestionado sobre las distintas propuestas para reducir es precio de la cesta de la compra. "Lo de querer topar precios es imposible, es una ilusión. Nosotros toparíamos precios si el proveedor o productor topase sus precios a nosotros", señaló Roig, que consideró que para hacerlo factible o se reduciría calidad o cantidad de los productos e incluso lo comparó con no querer mojarse cuando llueve.

El presidente de Mercadona tampoco consideró que el acuerdo entre Gobierno y distribuidores en Francia vaya a ser eficaz. "Esto funciona con oferta y demanda y lo demás es un brindis al sol", aseveró. Roig insistió en que el objetivo diario de Mercadona es reducir sus precios, pero que hay factores externos, desde la guerra de Ucrania a la sequía en Europa o la demanda de China, que condicionan muchos productos.

Sin embargo sí que se mostró dispuesto a poyar la iniciativa del Gobierno valenciano de crear un bono consumo, financiado fundamentalmente por la Administración. "Si las instituciones tienen dinero nosotros vamos a colaborar con ellos. Si la Generalitat Valenciana o alguien da un bono nosotros haremos lo que hagan las otras empresas".

Ferrovial

Sobre el traslado de la sede social de Ferrovial aseguró que "ellos están ejerciendo un derecho" y que hay que recordar que formamos parte de la Unión Europea. El empresario aseguró que su preferencia personal es "que todas las empresas del mundo se instalaran en la Comunidad Valenciana", porque eso supone riqueza, pero que no dejaba de ser una preferencia personal.