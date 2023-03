UDIMA otorga la medalla de honor a KPMG por su compromiso con el talento

La Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) ha concedido la medalla de honor a KPMG a propuesta del consejo de administración en reconocimiento a su alta aportación y compromiso para apoyar las prácticas y contratos laborales de los alumnos. La condecoración se produjo en el marco del acto que celebra cada año en honor al patrón universitario Santo Tomás de Aquino, presidido por su rectora, Concha Burgos, su presidenta, Arancha de las Heras, así como el secretario general, Eugenio Lanzadera, y el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Andrés Delgado.

Borja Guinea, socio responsable de Auditoría de KPMG en España (una de las big four con más de 5.500 profesionales en España), aseguró durante el acto que "la sociedad y las empresas necesitamos más que nunca una universidad proactiva, que transmita conocimientos y que conozca los retos que afrontan las empresas en un mercado muy interconectado. Un mercado en el que la confianza es un activo intangible esencial".

La presidenta de la UDIMA, Arancha de las Heras, brindó su gratitud a KPMG y al resto de empresas galardonadas por formar profesionales "a la altura de lo que exigen las empresas y la Administración".

KPMG en España contrató a más de 2.200 nuevos profesionales a lo largo de su ejercicio fiscal de 2022, de los que un 20% eran ingenieros informáticos o de telecomunicaciones, matemáticos, estadísticos o físicos. Todos ellos se incorporaron a KPMG para dar respuesta a la creciente apuesta de la firma por los servicios tecnológicos y de transformación digital.

Por líneas de negocio, un 35% de esos nuevos profesionales se incorporaron a auditoría, un 17% a consultoría, un 14% a consultoría de servicios financieros, otro 14% a abogados, un 8% al Centro de Calidad y Eficiencia de KPMG y a su servicio de gestoría para PYMES y emprendedores, un 6,5% a asesoría de negocios y un 5% a servicios corporativos.

KPMG ofrece a todos los nuevos empleados un plan de carrera individualizado donde se promueven la igualdad de oportunidades, incluida la posibilidad de escalar posiciones hasta poder participar en el capital de la empresa (partnership). Para garantizar un desarrollo continuo, la firma imparte más de 280.000 horas de formación, ofreciendo más de 50h/año de formación y desarrollo a todos sus profesionales.

Actualmente, entre las más de 5.500 personas que trabajan en las 16 oficinas de KPMG en España hay 52 nacionalidades diferentes, con perfiles profesionales de más de 50 licenciaturas y grados y de una gran diversidad generacional. La firma pertenece al charter de la Diversidad desde 2009, y fue la primera big four en adherirse a la Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGTBI (REDI) para promover la inclusión laboral de este colectivo. En materia de igualdad de género, la firma ha creado KNOW (KPMG Network of Women) en España, red que ya existe en otros países, cuyo objetivo es que todos los profesionales, tanto mujeres como hombres, colaboren y se apoyen para avanzar en la igualdad efectiva. El 39% de los puestos directivos de KPMG en España, el llamado management group, está formado por mujeres.

