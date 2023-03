Mónica Sada, CEO de UNICSKIN, galardonada en los CEO Monthly Awards como la directiva más influyente del mundo en el sector Skincare Products 2023.

La revista empresarial CEO Monthly de Reino Unido, perteneciente al grupo de comunicación internacional AI Global Media, ha otorgado a Mónica Sada el premio a la CEO Más Influyente de 2023 en la categoría Skincare Products, en reconocimiento a su trabajo como presidenta de UNICSKIN.

Otorgado por una de las revistas más prestigiosas en la difusión mundial de las mejores prácticas directivas, este premio se suma a los más de 12 obtenidos por la marca de Tecnobelleza y Dermoestética desde su fundación hace 6 años, como TELVA Belleza, Premios Vogue, UK Innovation & Excellence Awards, London Pure Beauty Global Awards, Health Beauty & Wellness Awards, iDermo Awards, y casos de éxito empresarial en los másters de lujo más solicitados por Universidades tan reconocidas como el Istituto Marangoni Milano (única tesis CUM LAUDE 2022), el IE Business School y la Universidad San Pablo CEU.

Mónica Sada fundó en 2017 UNICSKIN, con el objetivo de trasladar los resultados de los centros de belleza más avanzados a cada hogar, con soluciones 100% eficaces para el cuidado de la piel. La marca ya está presente en más de 100 países y sus formulaciones proceden en un +94% de origen natural, con metodologías no invasivas.

Creadas bajo el concepto de lujo asequible y el compromiso si no hay resultados, no vale, las soluciones UNICSKIN se han convertido con rapidez en favoritas de las celebrities de Europa, Oriente Medio y USA, y algunos de sus productos llegan a agotarse en tan solo una semana tras su lanzamiento.

En palabras de la galardonada, el premio de CEO Monthly Most Influencial of The Year 2023 es "una puesta en valor de la dedicación y el cariño que pone todo el equipo de UNICSKIN en lo que hacemos, cómo lo hacemos y para quién lo hacemos, porque una de nuestras claves de crecimiento nacional e internacional es dar protagonismo a las personas que hay tanto delante como detrás de la tecnología y la salud".