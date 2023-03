La cualidad que buscaba una vicepresidenta de Google en sus entrevistas, y cómo cultivarla

Claire Highes Johnson fue Vicepresidenta en Google durante 10 años, donde dedicaba ingentes cantidades de horas semanales a llevar a cabo entrevistas de trabajo. Para ayudarle a filtrar entre los postulantes y escoger a los mejores para cada puesto ofrecido por el gigante tecnológico, la misma buscaba antes que nada una cualidad en todo candidato: la consciencia de uno mismo.

Johnson comenta que, si bien las habilidades y la experiencia son fundamentales, estas pueden ser adquiridas. Pero añade que con la autoconciencia la persona es capaz de ser honesta sobre aquello que debe mejorar, lo cual le motiva a aprender.

Además, de acuerdo con una investigación publicada en Harvard Business Review, mientras que el 95% de los individuos afirman poseer esta cualidad, realmente tan solo entre el 10% y el 15% cuenta con ella.

¿Cómo la identifica en el candidato?

Johnson explica que dos palabras son para ella indicativas de que no se posee la consciencia de uno mismo: demasiado "yo" puede implicar falta de humildad o de capacidad para cooperar, y demasiado "nosotros" puede ocultar el papel concreto de la persona en momentos relevantes. La experta pide un equilibrio entre ambos términos.

Además, añade que al preguntar sobre un trabajo específico, la misma suele aprender algo revelador sobre la persona. Por ejemplo, le gustan las respuestas tipo: "Fue mi idea, pero el mérito es de todo el equipo". También suele preguntar al candidato cómo le describen sus compañeros de trabajo y, en caso de utilizar solo adjetivos positivos, entonces intenta indagar sobre qué tipo de críticas constructivas han recibido.

También suele plantear la cuestión: "¿Qué has hecho para mejorar?", para conocer si la persona ha estado predispuesta a aprender y mejorar, así como si el individuo en cuestión se tomó las críticas a pecho.

Evaluar la conciencia de uno mismo

Para saber si uno mismo no cuenta con esta importante cualidad, Johnson ofrece una serie de pistas:

-Sueles obtener críticas constructivas con las que no estás de acuerdo. No quiere decir que las mismas sean acertadas y uno se equivoque, pero sí indica que la percepción que la persona tiene de sí misma difiere de la de los demás.

-Sueles sentirte molesto o frustrado porque no estás de acuerdo con las decisiones o con la dirección del equipo del que formas parte.

-Te sientes exhausto al término de cada jornada, y no eres capaz de detallar por qué.

-No sabes explicar con qué tipos de trabajo disfrutas y con cuáles no.

¿Es posible cultivar la conciencia?

De acuerdo con Johnson, la autoconciencia consiste en entender por qué una persona trabaja de la forma en que lo hace, así como comprender las contribuciones que hace a un equipo. Para ello, la misma habla de tres pasos:

1. Entender los valores propios. Se trata de saber qué es importante para uno mismo, qué resulta energizante y qué debilita o apaga a la persona, para ayudar a dar sentido a la forma de trabajar. Johnson comenta que con estos conocimientos, uno puede expresar sus valores y entender cuando no se está de acuerdo con un compañero, así como con sus ideales.

2. Identificar la forma personal de trabajar. La experta dice que escribir durante varias semanas, sobre qué momentos hacen sentir a uno que está creciendo y cuáles resultan en desilusión, le ayudarán a empezar a ver ciertos patrones. Y si uno cree que no debe confiar en su propio instinto, Johnson recomienda pedir consejo a alguien que se respete. "¿Cuándo me has visto hacer mi mejor y mi peor trabajo?", dice, como ejemplo.

3. Analizar las propias cualidades y capacidades. Durante una entrevista, la misma afirma que la persona debe ser capaz de explicar con confianza sus fortalezas y sus debilidades. Y para poseer un juicio más táctico sobre la conciencia de uno mismo, esta pide hacerse dos preguntas:

-¿Qué sabes hacer realmente bien? Esto es, ¿Qué habilidades tienes, y en cuáles necesitas basarte?

-¿Cuáles son tus capacidades? Es decir, ¿En qué eres naturalmente bueno, y qué aptitudes has adquirido con el tiempo?

Por su parte Eric Yuan, director ejecutivo y fundador de la plataforma Zoom, ha explicado que se guarda 15 minutos de meditación como ejercicio para desarrollar la autoconciencia. "Me pregunto: 'Si hoy vuelvo a empezar, ¿Qué podría cambiar? ¿He cometido errores? ¿Qué puedo mejorar mañana?' A veces escribo algo importante gracias a ello, pero en la mayoría de casos me basta con el ejercicio de reflexión", argumentaba.