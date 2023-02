Juanma Moreno en el 28F: "El que pueda que empate con Andalucía"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha venido arriba en su discurso institucional del Día de Andalucía, repasando los éxitos de los equipos deportivos de la comunidad. " ¡El que pueda, que empate con Andalucía!" ha llegado a decir. El orgullo de ser andaluz y la capacidad de la comunidad para contribuir desde el liderazgo al desarrollo de España ha sido la base de su intervención en el abarrotado teatro de la Maestranza en Sevilla. Antes había llevado ese mensaje al ámbito económico: "El año pasado lideramos la bajada de paro en España y hemos alcanzado los 190.000 millones de euros de PIB, pero no se trata solo de cifras, sino también de un cambio en la mirada. Somos la tercera locomotora económica de España, tras Madrid y Cataluña, y aspiramos a ser pronto la segunda. Hoy se nos ve como una comunidad atractiva y fiable, convencida de su valía y dispuesta a ser la primera", ha asegurado.

Y también ha hecho una defensa de la autonomía de Andalucía para tomar sus propias decisiones, en una alusión directa a la situación fiscal, en la que las discrepancias con el Gobierno central se van a dilucidar en el TC en lo que se refiere al impuesto de grandes fortunas. "La Andalucía actual no acepta tutelas ni injerencias. Los andaluces no aceptamos que se pongan obstáculos en nuestro camino, situándonos en desventaja para competir en igualdad. No es justo que se ataque nuestra autonomía mientras que a otros territorios siempre se les pone una alfombra roja. Tenemos derecho a buscar las mejores herramientas para el bienestar y el progreso de Andalucía, bajando impuestos, facilitando la creación de empresas, atrayendo inversión, fortaleciendo nuestros sectores económicos y adaptando el tejido productivo a la economía del futuro, ha manifestado.

"Andalucía puede ser también una comunidad de empleo, empresas, autónomos, sindicatos y administraciones unidos en el gran empeño colectivo de generar empleo de calidad", ha indicado.

Apoyo a empresas y familias

A lo largo de su intervención el presidente andaluz ha insistido en el orgullo de una "Andalucía que hoy compite con los mejores, sin complejos". Ha tenido palabras de aliento para los agricultores y ganaderos que sufren por la sequía, para las empresas y familias que afrontan las consecuencias de la inflación y las subidas de la energía y las hipotecas, y ha mostrado el apoyo andaluz al pueblo ucraniano, se ha solidarizado con las víctimas de los terremotos en Siria y Turquía, y con las mujeres que son víctimas de violencia machista o agresiones sexuales y ha reiterado que aquí reciben amparo legal y comprensión ante la posibilidad de que sus agresores queden en libertad "como consecuencia de una ley que está tardando demasiado tiempo en corregirse".

Distinciones por el 28F

En el acto institucional del 28F, Andalucía ha reconocido hoy a la artista Lola Flores, a título póstumo, y al cantante David Bisbal como Hijos Predilectos. La Medalla Manuel Clavero Arévalo ha recaído, ex aequo, en la empresaria y política Mercedes Moll de Miguel y en la directora de cine Pilar Távora. El resto de Medallas de Andalucía han sido para el periodista José María Segovia (Ciencias Sociales y las Letras), la Universidad Pablo de Olavide (Ciencias Sociales y Letras), el autor de Carnaval Julio Pardo, a título póstumo (Artes), al pintor Juan Valdés (Artes), a la Fundación Unicaja (Deporte), al Real Club Marítimo Mediterráneo de Málaga (Deporte), al CEIP Cándido Nogales de Jaén (Solidaridad y Concordia), al Grupo Mas (Economía y Empresa), a la empresaria Silvia Peláez (Economía y Empresa), al Instituto Andaluz Universitario de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos (Investigación, Ciencia y Salud), al cirujano Ramiro Rivera López (Investigación, Ciencia y Salud), al empresario Manuel Contreras Ramos (Proyección de Andalucía), al grupo Siempre Así (Proyección de Andalucía), al torero Manuel Benítez 'El Cordobés' (Proyección de Andalucía), a María Ángeles Cayuela (Mérito Medioambiental), a la veterinaria María Sánchez Rodríguez (Mérito Medioambiental) y a la Unidad de Policía de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Valores Humanos).

La importancia de la empresa andaluza ha estado presente en la gala con las distinciones del ámbito de la economía.

Se ha distinguido a Grupo MAS, empresa familiar que nació en Sevilla en 1973 de la iniciativa emprendedora de cuatro hermanos que pusieron en marcha un negocio de alimentación. En apenas una década, la firma pasó a contar con una decena de tiendas y a protagonizar una importante expansión en el sector de la alimentación y la hostelería. Actualmente está presidida por Vicente Martín. En 2019, nacía el Grupo MAS: Martín, Andalucía, Supermercados. En la actualidad, el grupo cuenta con casi 3.500 trabajadores y más de 175 tiendas y cafeterías en Andalucía y Extremadura visitadas por más de 300.000 clientes diarios y abastecidas por más de 800 proveedores. Grupo MAS sigue un modelo de negocio basado en el control integral del proceso para garantizar la máxima calidad del producto. En esta línea, dispone de siete marcas de alimentación y hotelería: Supermercados MAS, CASH FRESH y MAS&GO como enseñas de alimentación; SanTomás, ALTRIGO y Catering SanTomás para hostelería y Mökai para mascotas.

También se ha reconocido la labor de Silvia Peláez, empresaria nacida en Alcalá la Real (Jaén) pero instalada en Guarromán, que puso en marcha de forma conjunta con su marido Francisco la empresa 'Quesos y Besos'. Galardonada, entre más de 4.000 participantes, con el premio World Cheese Award 2021 al mejor queso del mundo por 'Olavidia' y primer premio del campeonato Gourmetquesos al Mejor Queso de España, su empresa se ha convertido en todo un referente para la producción de productos lácteos de calidad de forma artesanal y respetuosa con el medio ambiente y comprometida con valores del mundo rural.

La Medalla de Andalucía a la proyección internacional ha recaído en Manuel Contreras Ramos, presidente de Honor del Grupo Azvi. Nacido en 1941, ha estado más de 58 años al frente del Grupo Azvi, multinacional que opera en el sector de la construcción en todo el mundo y que actualmente cuenta con más de 2.300 trabajadores por todo el mundo y una cifra de negocio que ronda los 400 millones de euros. La empresa que desarrolló, con sede en Sevilla, está especializada en áreas de negocio como la construcción, las concesiones, el transporte ferroviario, el mantenimiento y la revisión de maquinaria o la gestión de residuos urbanos y medio ambiente. La figura de Contreras Ramos es, por tanto, heredera de una centenaria historia empresarial, dado que la compañía comenzó su trayectoria en 1901 con la construcción de la estación de ferrocarril de San Bernardo de Sevilla capital y en 1925 fue fundada con su nombre por Manuel Contreras Graciani. Tras varios cambios de denominación social, en 1988 es rebautizada por Manuel Contreras Ramos como Azvi y participa en la construcción de la primera línea de alta velocidad española, entre Madrid y Sevilla, iniciando así un proceso de crecimiento que culmina con la creación en 2002 del actual Grupo Azvi.