¿En qué países se puede disfrutar de un vino con mejor relación calidad-precio?

La plataforma para encontrar y comparar vuelos de avión privados y opciones de alquiler, Compare My Jet, publicó el Índice de Hábitos Vinícolas en el Mundo, según el cual si uno quiere disfrutar de una buena botella de vino, España aparece como uno de los países con mejor calidad-precio del mundo.

Sin embargo, dentro del ranking con los 10 primeros puestos, España ocupa el quinto lugar, empatada con Alemania. Además, cabe decir que 9 de ellos son europeos, mientras que en la lista de los 10 países con el vino más caro, 6 naciones pertenecen al Viejo Continente.

Para elaborar dichas listas, Compare My Jet reunió los precios medios de dicha bebida en 38 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Buen precio sin abandonar la calidad

Se debe añadir que este índice incluye 4 tipos de vino: tinto, blanco, rosado y espumoso. Estos son los países cuyo precio medio de una botella de vino (75 cl) son más bajos en la OCDE:

1. Portugal: 3,94 euros.

2. Hungría: 4,41 euros.

3. Chile: 4,71 euros.

4. Eslovaquia: 4,93 euros.

5 y 6. Alemania y España: 5,53 euros.

7, 8 y 9. Austria, Países Bajos y Eslovenia: 5,92 euros.

10. República Checa: 6,11 euros.

De acuerdo con este Índice, el mejor vino en cuestión de calidad-precio se puede encontrar en Portugal, ya que el precio medio de una botella no llega a 4 euros. Por su parte, España se encuentra empatada con Alemania en el quinto lugar. Además, Hungría y Chile conforman el décimo y el cuarto país en términos de producción de vino.

¿Dónde es más caro el vino?

Por su parte, frente a los módicos precios anteriormente mencionados, en otros países la botella de vino cuesta de media varias veces más. Estos son los 10 países con el vino más caro de la OCDE:

1. Islandia:16,92 euros.

2. Noruega: 16,22 euros.

3. Corea del Sur: 14,45 euros.

4. Estados Unidos: 13,93 euros.

5. Suiza: 12,51 euros.

6. Australia: 12,38 euros.

7 y 8. Finlandia e Irlanda: 11,83 euros.

9. Reino Unido: 10,58 euros.

10. México: 10,33 euros.

El país con el precio medio del vino más elevado en la OCDE es Islandia. Si se compara con el primer lugar de la lista anterior, la botella en el país nórdico es más de 4 veces más cara que en el país ibérico.

¿En qué tipo de vino destaca España?

La revista multimedia y de estilo de vida Decanter, por su parte, sí separa las distintas variedades de vino, y entrega unos premios (denominados 'Best in Show) a los países que destacan en la producción de cada uno. Comenzando por el vino tinto, esta marca asegura que los amantes de la bebida deben optar por Italia. El país ha ganado seis premios 'Best in Show' para esta variedad elaborada con uva tinta.

En el caso del vino blanco, Decanter ha escogido Francia como el país más destacado. El país galo ha obtenido 5 premios 'Best in Show' por esta variedad. Además, este país también ostenta el primer lugar con respecto al vino espumoso, con la región de Champagne como una de las más destacadas y conocidas a nivel mundial.

Finalmente, para el vino rosado el país preferido por la revista Decanter es España. Cabe mencionar que ningún otro país ha conseguido hasta ahora ganar el premio 'Best in Show' para esta variedad de la bebida.