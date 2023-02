Así es el exclusivo servicio de té de 3.000 dólares que se sirve en un hotel de Nueva York

Parece que el café es la bebida que más pasiones levanta a lo largo y ancho de este mundo. Prueba de ellos son los miles de locales donde se le rinde culto y las tiendas en las que es posible encontrar variedades de todo tipo. Sin embargo, no es la única. El té, originario de Oriente y con más de 5.000 años de antigüedad, también cuenta con sus adeptos. Para 2025, se espera que se consuman casi 7.443 millones de kilogramos de té. Tal es la devoción que algunas personas sienten por esta bebida, que el Hotel Baccarat de Nueva York, el establecimiento de la cristalera francesa, ha querido elevarla al nivel de un artículo de lujo lanzando un servicio de té por el módico precio de 3.000 dólares.

A cargo del chef Gabriel Keuther, galardonado con una estrella Michelin, y Ali Dey Daly, jefe ejecutivo de Baccarat, The Crystal Tea recrea todos los aspectos tradicionales de los servicios de té que se disfrutan en palacios de todo el mundo, desde el menú al servicio y el acogedor entorno. Para ello, cuentan con la colaboración del chef James Beard, al frente del restaurante que lleva su nombre y de la chocolatería Kreuther Handcrafted Chocolate.

El exclusivo servicio para dos personas incluye una selección de cinco tés, los cuales se pueden acompañar de platos dulces -entre ellos, una mousse de chocolate, una tarta Sacher y una tarta Bakewell hecha con vainas de vainilla de Madagascar- y salados -como ternera Kobe, tartaleta de langosta y gofre de caviar Royal Ossetra Gougere de trufa negra-, todo ello presentado en exquisitas piezas elaboradas por Baccarat.

Además de la experiencia, los comensales se llevan a casa un juego de té Baccarat Faunacrystopolis Harcourt diseñado por Jamie Hayon. En concreto, este set está formado por dos vasos de cristal y una tetera de porcelana de la lujosa marca española Maison Lladro revestida de oro fino y adornada con motivos geométricos, según Forbes.

The Crystal Tea se sirve todos los días de 12:00 de la mañana a 16:00 de la tarde. No obstante, es necesario reservar con 30 días de antelación y no se aceptan solicitudes sin cita previa, detalla el Hotel Baccarat de Nueva York en su página web.