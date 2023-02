Así le afectó la invasión rusa a Rinat Akhmetov, el ucraniano más rico del mundo

Es el ucraniano que más dinero ha perdido tras la invasión de Rusia sobre Ucrania. Su nombre es Rinat Akhmetov, tiene 56 años y desde que se inició la guerra, hace ya un año, este empresario ha perdido prácticamente 10.000 millones de dólares, pasando de 14.000 antes de la guerra a 4.300 millones en la actualidad, según los datos que maneja Forbes.

Akhmetov posee participaciones en varias empresas industriales a través de SCM, y su mayor apuesta es la compañía minero y siderúrgica Metinvest Group, una de las empresas privadas más grandes del país. También cuenta con una participación en DTEK, que proporciona alrededor del 30% de la electricidad de Ucrania antes de la guerra. En el ámbito deportivo, Akhmetov es el presidente del Shakhtar Donetsk.

"Estoy en Ucrania y no voy a salir del país. Comparto los mismos sentimientos con todos los ucranianos. Espero sinceramente la victoria de Ucrania en esta guerra", contó Akhmetov el pasado 10 de marzo de 2022. "Comenzaremos a reconstruir el país para hacerlo más feliz y próspero. Por mi parte, no escatimaré gastos ni esfuerzos para lograr este objetivo".

Hoy, un año después de la invasión, Akhmetov relata a Forbes cómo vive la guerra, además de la situación de sus compañías y en qué punto se encuentran sus negocios y empleados. "Nuestras empresas operan en condiciones severas, brindan empleo y aseguran la estabilidad financiera, pagan impuestos y cumplen con sus compromisos con los inversores. En 2022, las empresas de SCM pagaron más de 2.000 millones de dólares en impuestos", aclara.

Respecto al estado de sus empresas, Akhmetov cuenta que "Metinvest opera al 30%-50% de su capacidad debido a los constantes bombardeos y ataques de drones rusos como resultado de la ocupación del área del Mar Negro, incluidos los puertos". Con esto, el estado de las firmas de SCM es terrible y parte de los activos de Metinvest (Azovstal, Ilyich Steel y otras plantas) han sufrido graves daños o han sido ocupados temporalmente.

Actualmente, SCM Group cuenta con 150.000 trabajadores y todos ellos reciben el sueldo de manera íntegra. Según Akhmetov, "más de 13.000 han sido reclutados para el ejército, las fuerzas de defensa territorial y la Guardia Nacional de Ucrania", confiesa. "Lo más trágico es que la guerra se ha cobrado la vida de 517 de nuestros empleados y ha herido a otros 1.000", señala.

"Trabajamos incansablemente para brindar ayuda financiera y cualquier otro tipo de asistencia a nuestros empleados lesionados y las familias en duelo". En esta línea, Akhmetov indica que ha donado 150 millones de dólares en bienes y servicios, incluida la reparación de infraestructura y el suministro de energía.

"La guerra va por el camino que Putin nunca esperó"

"No esperaba que Ucrania pudiera resistir. Pero Ucrania ha resistido. No esperaba que el mundo occidental se mantuviera unido. Sin embargo, Occidente está unido como nunca antes para apoyar a Ucrania. Ha estado brindando asistencia económica y militar e imponiendo sanciones sin precedentes. No esperaba que Ucrania pudiera sobrevivir el invierno sin electricidad ni calefacción", reveló en Forbes.

El día a día del propio Akhmetov no difiere mucho de lo vivido hace exactamente un año. Sigue escondido, sin salir de Ucrania ni un solo día y con los mismos sentimientos que todos sus compatriotas. "Me despierto y me acuesto, pensando solo en la victoria de Ucrania, y hago todo lo que puedo para acercarla: desde mis conferencias telefónicas matutinas hasta mis reuniones diarias", finaliza.