Las tres claves de la industria hotelera de 2023: inversión, criterios ESG y nuevas ofertas de alojamiento

El pasado año terminó con la recuperación del turismo tras el impacto de la pandemia. De acuerdo con datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo emitidos este enero, España recibió en 2022 a 71,5 millones de visitantes extranjeros que gastaron cerca de 87.100 millones de euros, destacando una temporada de verano muy positiva, seguida de un otoño mercado por el reimpulso del segmento MICE.

Del mismo modo, la postpandemia ha provocado un cambio de hábitos por parte del consumidor, que ya no se centra en tarifas flexibles, con opción a cancelación, en las medidas sanitarias o en las reservas con una gran antelación. En este sentido, HIP 2023 analizará al detalle la manera en la que los hoteles se han adaptado a las nuevas tendencias y necesidades que han transformado la oferta alojativa, además de indagar en los criterios ESG como motor de inversión hotelera, la digitalización de la industria o los retos que quedan pendientes como la captación de talento.

Todo ello se tratará en Hotel Trends, uno de los summits estrella de HIP, que reúne a los directivos de empresas hoteleras de referencia, y que este año trae una novedad. Se trata de la sesión Lobby Talks, adaptación del podcast de gestión, emprendimiento e inversión hotelera liderado por Rodrigo Martínez, que en este caso entrevistará a Kike Sarasola, presidente de Room Mate Hotels.

Igualmente, en el marco de HIP 2023 líderes del sector como José Rodríguez, CEO de Sercotel Hotel Group; Marc Rahola, CEO de OD Hotels; Alfonso Pérez, sales & marketing director en Only You – Palladium Hotel Group; o Juan Juliá, fundador de Axel Hoteles, darán su punto de vista sobre los desafíos y oportunidades de la industria. Por su parte, Juan Carlos Sanjuán, CEO de Casual Hoteles, junto con Aleix Puig, CEO de Vicio, evaluarán cómo crecer hoy en día de una manera rentable tanto en ámbito hotelero como de la restauración.

Diferenciarse cumpliendo con los criterios ESG

Si bien nos encontramos en un momento económico incierto, el mercado de la inversión hotelera mantiene las buenas expectativas para 2023 con la previsión de cerrar operaciones por un valor entre 2.000 y 3.000 millones de euros, según cifras de Cushman & Wakefield Hospitality. El interés en los activos, ya sean de lujo o el segmento económico, y la limitada oferta son dos de los principales motivos que están estimulando esta apuesta por la compra de edificios hoteleros. Alejandro Adán, socio de Arcano Partners; Beatriz Menéndez, directora de Inversiones de Navis Capital; Luis Miguel Martin, managing director Hospitality Area en ActivumSG; y Federico Hens, country manager for Spain & Portugal de Indotek Group, aportarán la visión del capital sobre el estado de la inversión en Hospitality.

Una de las fórmulas a partir de la que los establecimientos hoteleros pueden sumar un valor añadido de cara a los inversores y clientes es a partir de la incorporación y el cumplimiento de los criterios ESG (Environment, Social and Governance). En los últimos años, las certificaciones socialmente responsables se están alzando como una propuesta diferenciadora a través de la que ganar rentabilidad y ofrecer experiencias más sostenibles, una tendencia que los consumidores reclaman por la preocupación climática generalizada.

Como oportunidad para desarrollar una ventaja competitiva y marcar planes con un propósito más allá del económico, expertos de la talla de Miquel Estelrich, consultor senior de Sostenibilidad de Cushman & Wakefield; José Luis Santos, CEO de Ecostars; Pepe Díaz Montañés, CEO de Artiem Hotels; Pili Malagarriga, cofundadora y directora de la consultoría de RSC Segundo Mundo; o Sara Sánchez, CEO de Rusticae, compartirán el modo de adaptar el marco regulatorio de los criterios ESG al negocio hotelero con la finalidad de sacar un mayor partido.

Al respecto, en The VIP Room, encuentro exclusivo en el contexto de HIP organizado por Deloitte, también se profundizará en las certificaciones ESG y en la nueva Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que se ha puesto en marcha este enero. Una normativa que se suma a la hoja de ruta de los objetivos 2030 y que los CEOs del sector hotelero deben de conocer a fin de actuar teniendo en cuenta los retos climáticos y socioeconómicos de los próximos años. Igualmente, The VIP Room by Deloitte contará con jóvenes empresarios, que no superan los cuarenta años, que expondrán sus inquietudes y aspiraciones a nivel transversal.

Nuevas formas de hospedaje

La industria hotelera está en una continua transformación que se ha acelerado a causa de la pandemia. La incorporación de tecnologías digitales en los establecimientos, conceptos de negocio nunca vistos o distintas maneras de consumir experiencias son solo algunos ejemplos de innovaciones que han surgido mediante las nuevas demandas y necesidades de los clientes. Albert Montesinos, cofounder y CEO de la empresa de alojamientos eco WeCamp; Dani Romero, director general de Life Apartments; y Marc Molas, cofunder partner and Co-CEO de la gestora de hostales y hoteles boutique by Pillow, examinarán las ofertas de hospedaje que han irrumpido con fuerza en el panorama hotelero recientemente y que ya son referentes en el mapa turístico actual.

Al mismo tiempo, en The VIP Room by Deloitte, se pondrá el foco en la evolución durante las últimas temporadas de los modelos de relación y trato con el cliente, que se han posicionado en el centro de toda la estrategia hotelera. Igualmente, habrá tiempo para reflexionar sobre la escasez de talento y la necesidad de captar nuevos perfiles para superar esta dificultad coyuntural, cuestión que paralelamente se estudiará en el F&B Summit. En este foro dedicado al Food & Beverage, también se darán a conocer las últimas soluciones digitales en la restauración, como la aplicación de los NFT y el metaverso, o se reflexionará sobre la importancia de un adecuado diseño de espacios para el desarrollo de una actividad sostenible.