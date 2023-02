Andalucía pide gobernanza en los fondos europeos: hay dinero para guarderías que sobran y no para agua

Andalucía ha recibido dinero de los fondos europeos europeos MRR para crear nuevas plazas en escuelas de Educación Infantil de 0 a 3 años, cuando cada curso se quedan 25.000 plazas que ya existen vacantes por la caída de la natalidad. Sin embargo, no ha recibido ni un euro para mejorar sus infraestructuras hidráulicas, cuando es un clamor en la comunidad la necesidad de construir embalses, desaladoras y depuradoras. Es una de las cuestiones que la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha trasladado este lunes a la Comisión de Control Presupuestaria del Parlamento Europeo (que se ha desplazado a Madrid para analizar la ejecución de los fondos Next Generation) las propuestas que ha planteado Andalucía para ayudar al éxito del plan. Entre otras cuestiones, la consejera ha destacado la necesidad de que las comunidades participen en el diseño y la gestión de estos fondos asignados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), mediante un modelo de cogobernanza real, algo que se ha solicitado reiteradamente al Gobierno central, ya que actualmente su rígido diseño no lo permite.

"Es necesario corregir y mejorar algunas cuestiones detectadas en el plan y que se repiten en el nuevo paquete de fondos o adenda", ha indicado la consejera.

Los datos

Carolina España ha asegurado que la Junta cumple con los hitos en la gestión de los fondos marcada por Madrid: se ha activado al cierre de 2022 el 81,37% de los fondos MRR transferidos a la comunidad autónoma para los años 2021 y 2022. Son 997 millones de euros en subvenciones y licitaciones por 348 millones, que suman 1.345 millones. Los créditos totales asignados para las anualidades 2021 y 2022 ascienden a 1.653 millones.

El total de fondos MRR asignados a Andalucía asciende a unos 4.000 millones, que tienen de plazo para ejecutarse hasta 2026. Al cierre de 2022, el 40% de la programación total para Andalucía ya estaba activada, lo que significa que ya se había iniciado el procedimiento administrativo para ejecutarse.

Hasta la fecha se han publicado 74 convocatorias de subvenciones por un importe total de 997 millones de euros, que en su mayor parte corresponden a las convocatorias de las consejerías de Política Industrial y Energía (27%), Empleo (17%) y Fomento (16%). Respecto a las licitaciones, se han convocado contratos y licitaciones con cargo al MRR por un total de 348 millones de euros. En total son 271 contratos y ya se han adjudicado 200 millones de euros, la mayor parte de ellos a proyectos de la Consejería de Salud (118 millones).

Monika Hohlmeier

La consejera ha insistido a la comisión de eurodiputados, encabezada por la alemana Monika Hohlmeier, que "para el éxito de la aplicación del MRR es fundamental la participación activa, real y efectiva de los entes locales y regionales (como son las comunidades autónomas) principalmente en el diseño de los planes nacionales de recuperación, conforme al grado de autonomía económica, fiscal y financiera que ostentan", lo que se recoge, de hecho, en el Reglamento europeo del MRR.

"En cuanto a la distribución, sabemos que las comunidades tenemos asignados sólo el 30% de los MRR y que el 70% restante lo gestiona directamente el Estado, más de 49.300 millones de euros, de los cuáles también hemos solicitado información", ha informado la consejera.

"En relación a los PERTE, entendemos que es necesario una mayor coordinación y transparencia para que las comunidades autónomas y empresas puedan conocer de primera mano las distintas líneas de ayudas a las que puedan acogerse, ya que los PERTE son fundamentales para la transformación de Andalucía", ha recordado Carolina España, quien ha detallado que hasta ahora se han aprobado 12 PERTEs en el Consejo de Gobierno.

La consejera también se ha referido a la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dependiente del Ministerio de Hacienda. que no se ha reunido desde el mes de agosto de 2021.

Herramienta Coffee

Consecuencia de todo lo anterior es que la información sobre el PRTR no está centralizada por la inexistencia de un canal de comunicación único o habitual, ya que las relaciones entre la Administración central y las comunidades autónomas se produce a través de relaciones bilaterales entre los respectivos ministerios, cada uno con sus criterios particulares, y las consejerías correspondientes.

Un ejemplo de las discrepancias de criterio que se ponen de manifiesto con este sistema se encuentra en la consideración del IVA como gasto elegible en algunas consejerías y que, sin embargo, no es elegible ni subvencionable en otras consejerías al considerar el coste de ejecución de los proyectos.

Además, la aplicación CoFFEE, la herramienta que debería servir para coordinar los datos de ejecución de los fondos, funciona con muchas dificultades y de forma muy desigual, en función de la diligencia con que cada ministerio actualiza su información. Esta aplicación no está diseñada para recabar datos de naturaleza contable, y no es interoperable con los sistemas de gestión económica de que disponen las comunidades autónomas.

"Todas estas cuestiones son susceptibles de mejorar en el nuevo paquete de fondos y desde la Junta de Andalucía tendemos la mano para colaborar con el Gobierno y con la Comisión Europea para conseguir entre todos el éxito de este plan", ha concluido la consejera.

