Chile encabeza la Innovación en Latinoamérica

Chile es líder en innovación en Latinoamérica, lo confirman dos índices relevantes de nivel global, el "Scorecard 2023" de la Consumer Technology Association (CTA) y el Índice Mundial de Innovación 2022 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

El "Scorecard 2023" que contabiliza 70 países incluye a Chile en el grupo de los llamados "Líderes en Innovación" situándolo en el lugar 38 del mundo y una puntuación de 2.676, a catorce lugares de los 25 reconocidos como "Campeones en Innovación" cuyo liderazgo lo comparten Finlandia y los Estados Unidos con 3.744 puntos. Los más próximos son Japón (3.186), España (3.275) y Austria (3.216).

En tanto el "Índice Mundial de Innovación" otorga a Chile la posición 50 entre 132 Estados. La mejor puntuación por categorías lo obtiene en Instituciones que lo aúpan al puesto 39, en Desarrollo de Mercado 46 e Infraestructuras 47. Está clasificación es presidida por Suiza, seguida de Estados Unidos y Suecia.

Para Chile llegar hasta aquí no ha sido nada fácil, aunque pudiera haber un precedente anterior, situaríamos a comienzo de los 90 un interés explícito por innovar promovidos desde la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lo cual vimos reflejado en el programa Fondo de Innovación Tecnológica (FONTEC). Derribar las desconfianzas del estamento empresarial acerca de los beneficios que representaba el innovar fue una de las tareas más arduas de entonces. A fin de que el arranque fuera consolidándose hubo que recurrir a empresas destacadas y/o empresarios reconocidos, los frutos positivos llegaron y comenzó el despegue.

Uno de los hitos más importantes de este andar lo simbolizó la creación de Start Up (SUP) Chile en 2010, también impulsado desde Corfo. La idea era clara, transformar el país en un centro de innovación en América Latina, tal cual. Recuerdo en España y Portugal la promoción del programa SUP Chile, tuvo bastante repercusión en los ecosistemas de innovación, conseguimos interesar a varios emprendedores que fueran a Chile.

Atraer a jóvenes de todo el planeta con la idea de impulsar la creación de empresas emergentes que entre sus virtudes tuvieran un alto potencial de crecimiento era la consigna. Uno de los objetivos de mediano y largo plazo era asegurar la expansión monetaria de la nación y vaya si se ha conseguido.

Leemos en la web de SUP que en "una década los emprendedores de Start-Up Chile han generado ventas por más de dos mil millones de dólares 'around the world' (alrededor del mundo), logrando conquistar mercados tan competitivos como el del tío Sam (también conocido como los Estados Unidos de América)", reza la cita.

Hay más en la página mencionada, "¡No importa de dónde vengas! Vemos a los emprendimientos tecnológicos como el motor detrás de los cambios que desafían lo conocido y como una fuente definitoria de mercados y economías".

Añaden, "más de 2.200 startups todas son parte de su portafolio, posicionado a SUP Chile como una de las comunidades de emprendimiento más grandes de todo el mundo". La lista de las que han sobresalido cada año desde su creación es extensa.

Por ejemplo, Forbes destacaba en 2022 un listado de 100 seleccionados de todo el planeta, cinco que procedían de Chile.1. NotCo: Una compañía que replica los productos animales pero que están hechos con las mejores plantas. 2. Cornershop: Una app que ayuda a ahorrar tiempo dando la oportunidad de hacer compras de víveres en línea. 3. Betterfly: Una plataforma de beneficios digitales a través de la cual los empleadores pueden incentivar hábitos saludables entre sus empleados, como caminar o meditar. 4. Eskuad: Una herramienta que busca optimizar y automatizar la información que deben entregar las personas que se encuentran trabajando en terreno. 5. Plutto: Una firma que brinda todos los instrumentos, datos y documentos necesarios para identificar y monitorear empresas en industrias reguladas.

Otro dato curioso. SUP Chile no favorecía a ningún sector en particular, pero "más del 80% de los proyectos estaban relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). No obstante, esto podría deberse a que el proceso de presentación de solicitudes se haya llevado a cabo por Internet, a los recursos disponibles en el marco del programa o a la forma en que se promocionó el mismo" comentan.

Hace unos días el Gerente General de DHL, el alemán Frank Apple, refiriéndose a Chile señalaba que "Chile siempre ha sido visto por nosotros como un país muy estable. Yo sé que ha tenido algunos desafíos recientemente, pero, en general, es probablemente el país más rico de América Latina y el más conectado. Lo digo porque nosotros hemos medido eso. Tenemos un estudio que llamamos Conectividad Digital, y Chile es el país más conectado de Sudamérica. Tienen fronteras libres y eso ha ayudado al país a desarrollarse muy bien. Además, Chile tiene un buen sistema educativo y buenas infraestructuras. Así que vemos a Chile como el país latinoamericano más avanzado".

En estos momentos hay disposición en promover nuevos cambios, la idea sería que "dentro de tres años haya en Chile al menos tres centros de innovación en funcionamiento. Aunque serán de ámbito mundial, permitirán abordar los problemas nacionales, proporcionarán empleo de calidad y seguirán catalizando una cultura de la innovación".

Posicionar la asistencia de promotores chilenos en los accesos a redes empresariales y de innovación de escala mundial abrirá más aún el abanico de actividades económicas novedosas en los que invertir, adoptando nuevas tecnologías y creando nuevos puestos de trabajo y como no, hará que los resultados empujen a Chile hacia arriba en los rankings de innovación.

Los presupuestos públicos 2023 subieron un 9,3% la partida del Ministerio de Ciencia y Tecnología, potenciar la I+D+i es una de las metas.