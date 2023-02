El PSOE sube dos puntos y amplía a 2,3 su ventaja sobre el PP, mientras cae Unidas Podemos

El Barómetro de Opinión realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en febrero vuelve a situar en cabeza al PSOE, con una subida de casi dos puntos sobre el mes de enero y ampliando a 2,3 puntos su ventaja sobre el PP, que repite como el partido con más votantes ya decididos.

En concreto, el CIS atribuye al PSOE una estimación de voto del 32,1% frente al 29,8% del PP, mientras que Vox repite en el 10%, igual que el mes anterior. Quien pierde fuelle es Unidas Podemos, que baja del 14,2% de enero a un 12,7% en febrero.

La encuesta se realizó en los once primeros días de febrero, en plena polémica por las excarcelaciones provocadas por la aplicación de la Ley de Libertad Sexual o del 'Sólo Sí es Sí' que enfrenta a los dos socios del Gobierno.

El PP gana en voto directo

Si mañana mismo se celebrasen elecciones, el PP tendría más votantes pues un 22,7% de los encuestados por el CIS ya adelantan su apoyo a Alberto Núñez Feijóo frente a un 22,1% de entrevistados que tienen decidido apoyar al PSOE. Un 7,3% avanza abstención. El PP ya ganó en voto directo el mes pasado y con más margen, pero en esta legislatura lo habitual venía siendo que los socialistas encabezasen esta tabla.

A quienes no se pronuncian ante esa pregunta directa --un 13,3% no sabe, un 4,8% no contesta, un 3,6% dice voto en blanco y un 1,5% habla de voto nulo--, se les pregunta por el partido que se les hace más simpático y ahí la suma con el voto directo ya da la victoria al PSOE con un 25,7% en voto+simpatía por un 24,4% del PP.

La intención directa de voto tiene su relevancia dado que en la encuesta se ve que el 61,6% de los encuestados decide su voto mucho antes de la campaña electoral y que un 39,4% vota siempre o casi siempre al mismo partido, frente a un 53,5% que va decidiendo en cada proceso electoral.

Ahora bien, con las respuestas al conjunto del cuestionario el CIS y la fórmula de estimación de voto del presidente y del director de investigaciones del CIS, el sociólogo socialista José Félix Tezanos y el catedrático Antonio Alaminos, respectivamente, la encuesta concluye atribuyendo al PSOE un respaldo electoral del 32,1%, casi dos puntos más que el mes anterior y cuatro puntos por encima del resultado con el que gano las elecciones de noviembre de 2019.

El PP también sube en el último mes hasta el 29,8% (nueve puntos más que en las últimas generales), pero lo hace en menor medida que los socialistas y por ello la distancia entre ambos se amplía a 2,3 puntos frente a los 1,7 puntos de enero.

CS cae al nivel de ERC

La tercera plaza, que en las generales de 2019 la logró Vox y que en el CIS siempre ha sido para Unidas Podemos, vuelve a ser para los 'morados' con una estimación de voto del 12,7%, pero experimentan un retroceso de punto y medio respecto a enero. Se trata del mismo porcentaje con el que sacaron 35 diputados en las últimas elecciones.

Vox repite el 10% de la encuesta de enero, lejos del 15% que logró en las urnas en 2019, mientras que Ciudadanos sufre una severa caída tras su asamblea de refundación, en la que Inés Arrimadas dio paso a Patricia Guasp, y ahora sólo se le atribuye un respaldo en toda España del 2%, lo mismo que ERC en Cataluña. La coalición de Más País-Equo y Compromís, a quienes desde diciembre se les computa por separado, sumaría el 1,3%.

Entre las formaciones territoriales, Bildu supera al PNV (1,1% frente al 0,8% de los nacionalistas), mientras que ERC, aunque baja dos décimas, sigue por delante de Junts (1,1%) y de la CUP (0,5%).

Valoración de líderes

En cuanto a la visión de los líderes políticos, el socialista Pedro Sánchez sigue siendo el preferido para presidir un Gobierno, con un 22,5% de las menciones), pero Núñez Feijóo se acerca con un 17,2%. Ambos empatan en la valoración que ponen los encuestados, con 4,34 puntos, y son superados por la vicepresidenta Yolanda Díaz, que se aproxima al aprobado y es puntuada con 4,91.

El presidente del Gobierno mantiene la confianza del 30,5% de los electores, frente a un 67,6% que confía poco o nada en él, mientras que Núñez Feijóo cuenta con la desconfianza de un 69,2% frente a un 27,9% que confía bastante o mucho en él.