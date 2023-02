Las advertencias del cofundador de Apple sobre ChatGPT: "Puede provocar fallos terribles"

Steve Wozniak es un ingeniero electrónico e inventor estadounidense, que fundó el gigante tecnológico Apple Inc. en 1976 junto a Steve Jobs y a Ronald Wayne. La semana pasada hizo unas declaraciones en las que comentaba que no confía en ChatGPT. Con respecto al creciente uso y a la popularidad de este robot de conversación movido por Inteligencia Artificial (IA), admitía que se trata de algo "bastante impresionante" y "útil para los seres humanos".

Sin embargo, no quiso terminar ahí la formulación de su opinión: "El problema es que aunque pueda hacer buenas cosas para nosotros, también es capaz de cometer errores terribles al no saber qué es la humanidad", comentaba Wozniak.

Utilizaba la comparativa con vehículos de conducción autónoma, por los que siente el mismo grado de escepticismo. Y es que para él, la IA no es actualmente capaz de sustituir al conductor humano. "Es como cuando conduces tu coche, y sabes lo que pueden estar a punto de hacer otros conductores a tu alrededor, porque son humanos igual que tú", explicaba.

Una gran variedad de posibilidades

ChatGPT lleva demostrando desde su lanzamiento que es capaz de realizar tareas que llevan un tiempo para las personas. Escribir guiones de películas, artículos periodísticos o investigaciones son algunos ejemplos. Además, las respuestas que ofrece a las muy variadas preguntas de los más curiosos van desde solventar problemas matemáticos, hasta consejos de crianza, pasando por organización de fiestas. Debido al ingenio que demuestra, en tan solo 2 meses la plataforma de IA ha registrado 100 millones de usuarios. Comparado con TikTok, esta red social tardó 9 meses (4,5 veces más) en alcanzar dicha cifra.

Volviendo a Wozniak, el ingeniero asegura que a pesar de no conocer el significado de "humanidad" ni de "emociones y sentimientos sobre sujetos", ChatGPT puede ayudar en numerosos ámbitos en su nivel de desarrollo actual, tales como explicar el lenguaje de programación a quien no sepa utilizarlo.

El punto débil de ChatGPT

Sin embargo, esta IA no da en el clavo con tareas que requieren de creatividad. Por ejemplo, CNBC Make It le pidió al robot que escribiese una publicación para blog financiero, sobre recolección de pérdidas fiscales. Los resultados diferían, e indicaban que para poder aplicarse los consejos de ChatGPT era necesario tener una gran cantidad de contexto adicional que la IA no aportaba. Algunos usuarios también han puesto en duda su fiabilidad, comentando que erra a la hora de resolver problemas lógicos o matemáticos simples.

Por su parte, las IA competidoras sufren de carencias similares, lo que respalda los argumentos de Wozniak. Por ejemplo Alphabet, la sociedad controlante de Google, perdió 100.000 millones de dólares en participación en el mercado tras el conocimiento público de que el robot de conversación movido por IA de la compañía, Bard, cometiese un grave error de precisión durante uno de sus primeros anuncios.

Concretamente, esta inteligencia afirmaba que el Telescopio Espacial James Webb fue el primero en fotografiar planetas fuera del Sistema Solar, cuando de acuerdo con la web de la NASA el primero en lograr dicha hazaña fue el telescopio del Observatorio Europeo Astral, en 2004.

Mark Cuban también recela de ChatGPT

Por su parte, el multimillonario hombre de negocios Mark Cuban se muestra igualmente desconfiado con respecto a esta IA. Durante una emisión del podcast "The problem with John Stewart" en diciembre, Cuban comentaba que si bien ChatGPT y OpenAI (su sociedad controlante) poseen unas webs "impresionantes", las mismas se dirigen hacia la corrupción que causa la desinformación. Esto, mientras dichas IA asuma y procese cada vez más información de internet.

"Twitter y Facebook, hasta cierto punto, son democráticas dentro de los filtros que Elon Musk o Mark Zuckerberg o alguien más les aplique. Pero una vez estas inteligencias comiencen a desarrollar vida propia, la máquina será la que cause influencia, y por tanto nos será complicado saber por qué y cómo toma las decisiones que escoja, así como quién la controla", determinaba Cuban.