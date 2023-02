Pharrell Williams, el 'rey Midas' por el que apuesta Louis Vuitton

Pharrell Williams, también conocido como Skateboard P, puede describirse como un talento multidisciplinar. Conocido como una figura destacada dentro del mundo de la música, como cantante, compositor y productor de rap, asimismo es un empresario de éxito y, recientemente, se ha anunciado su incorporación a la prestigiosa firma de lujo francesa, Louis Vuitton, como el próximo director creativo de la línea masculina.

Un prodigio musical

A pesar de sus incursiones en el mundo de la moda, el desempeño de Willians, de 49 años, siempre ha estado unido a la música. Durante su recorrido musical, formó parte del dúo The Neptunes, junto a Chad Hugo, y participó en el grupo N.E.R.D., además de ser el productor de temas de éxito para artistas de la talla de Madonna, Britney Spears, Kylie Minogue, Shakira, el cantante Mika, Gwen Stefani o el cantante rapero Drake, entre otros muchos.

Esta brillante carrera comenzó en su adolescencia, a raíz de conocer al que sería su futuro socio, Chad Hugo, durante un campamento de verano musical. A raíz de esta simbiosis, ambos formaron su primer grupo, Neptunes, con otros dos amigos, a principios de la década de los noventa. Esta banda fue descubierta por el compositor y productor Teddy Riley, que les ofreció un contrato una vez que Willians y Hugo se graduaron.

Su 'superéxito', 'Happy', fue la canción más tocada de la última década, tras lanzarse en 2013

Su trabajo con Riley inspiró a Pharrell para comenzar a escribir canciones, además de realizar sus primeros acercamientos al mundo de la producción musical. Así, en 1994, el grupo Neptune pasó a convertirse en un dúo de producción que lanzó al mercado éxitos como el tema Superthug, del rapero neoyorquino NORE, el álbum Kaleidoscope, de la cantante y compositora Kelis o el tema I Just Wanna Love U (Give It 2 Me). Este último llamó la atención de la mismísima Britney Spears, quien les confió la producción íntegra del tema I'm a Slave 4 U de su tercer álbum Britney.

Sin embargo, Williams no había dejado de lado sus propios temas musicales, ya que, junto a Hugo y Haley, habían fundado el grupo N.E.R.D., cuyo primer álbum, remasterizado en 2002, alcanzó el primer puesto en las listas de Estados Unidos gracias a su tema Hot in Herre. En agosto de ese mismo año recibieron el reconocimiento de Productores del año en los premios Billboard Music Awards.

En 2015, fue coronado como icono de la moda, en la gala de los Fashion Awards

Su éxito siguió en aumento, tanto a nivel de producción con Neptunes, que en 2003 lanzó el álbum titulado The Neptunes Present... Clones, que incluía canciones y remixes de varios artistas, como con N.E.R.D. que sacó su segundo álbum en 2004. En este mismo año Pharrell Williams actuó en la gala de los premios Grammy, junto con Sting, Dave Matthews y Vince Gill, e interpretando I Saw Her Standing There, de los Beatles. Durante la entrega de premios, también fue galardonado con dos premios Grammy, como productor del año y como mejor álbum vocal pop, por Justified el álbum debut de Justin Timberlake.

Sus éxitos se fueron sucediendo uno tras otro, hasta que en 2013 dio la campanada con su tema Happy, incluido en la película Despicable Me 2 y en el segundo álbum en solitario de Pharrell Williams, Girl. Esta canción se convirtió en un superéxito: encabezó la lista Billboard Hot 100 durante diez semanas consecutivas, fue la canción de mayor éxito en 2014, estuvo nominada al Oscar como mejor canción original y su versión en vivo fue premiada con un Grammy en 2015 como Mejor Interpretación Vocal Pop como Solista. Además, se convirtió en el tema más tocado de la década.

Incursiones en la moda

Su reciente incorporación a Louis Vuitton no es el primer acercamiento de Pharrell Williams al mundo de la moda. Este músico estadounidense ya había realizado colaboraciones con esta misma firma con dos colecciones esporádicas en 2004 y 2008, respectivamente.

De la misma forma, es cofundador de las marcas de ropa Billonaire Boys Club y de Ice Cream Clothing y ha colaborado, además, con adidas Originals y con Chanel, con quien creó una colección cápsula de tintes urbanos, además de poner música a varios de sus desfiles.

Su estilo imprevisible, con tintes urbanwear, mezcla estampados y superpone colores y materiales, siempre acompañado de accesorios o piezas fuertes que dan el toque personal a su look. Por ello, en 2005, Pharrell, fue elegido como el segundo hombre mejor vestido del mundo por la revista Esquire y, en 2015, fue coronado como icono de la moda por el jurado del Consejo de Diseñadores de Moda Estadounidenses en la gala de los Fashion Awards.

Así, tras sus triunfos como artista musical visionario, productor, compositor, filántropo, diseñador de moda y emprendedor, este rey Midas ha demostrado que convierte en oro todo lo que toca y, ahora, ante el reto de llevar las riendas de las colecciones masculinas de Louis Vuitton, se centran en él todas las expectativas. Su primera colección de esta nueva etapa, de acuerdo con el comunicado de la marca, verá la luz el próximo mes de junio, durante la Semana de la Moda Masculina de París.