Top Employers: el optimismo es la llave mágica para una nueva vida

"Prefiero no tener pies y saber a dónde voy que tenerlos y estar perdida". Con esta enseñanza de vida concluía la primera parte de la ceremonia. Una entrevista inspiracional entre Susana Marcos, CEO de Peoplematters, y Sara Andrés, conferenciante, profesora y atleta paralímpica.

La maestra de educación primaria explicó la forma en la que había afrontado los diversos retos que le habían sobrevenido en el transcurso de su vida, tales como la pérdida de su madre con tan solo 12 años, la amputación de sus dos pies tras un accidente e incluso el padecimiento de dos cánceres, uno de tiroides y el más reciente, de piel.

"Haber estado cerca de la muerte me hizo despertar, ver la vida como es y no como me la había imaginado"

Ante todos estos acontecimientos adversos, la atleta explicaba la importancia de encarar la vida con optimismo y valentía. Si es verdad que en un principio se quedó en "shock" y sintió "rabia y frustración" ante el cambio de vida injusto que le tocaba vivir. Pero con la ayuda de los distintos profesionales y especialistas entendió que detrás de todas estas adversidades se escondía un gran "aprendizaje". "Haber estado cerca de la muerte me hizo despertar, ver la vida como es y no como me la había imaginado", explicó Sara Andrés. "Las limitaciones las tenemos en los pensamientos y en como nos tratamos a nosotros mismos. Te puedes entrenar a pensar de la forma que quieras", afirmó.

Así, deleitó a los asistentes con su inestimable sentido del humor y dejó a todos impresionados por su enorme espíritu de superación. Y es que, dependiendo de cómo contemplemos las situaciones que vivimos en nuestra vida, así discurriremos en nuestro camino. "Tengo un sentido del humor un poco negro, que a veces cuesta entender pero relaja el ambiente".

Por último, finalizó con su lema, "lo más permanente en la vida es el cambio", con el que animó a todo el mundo a abrazar los sucesos que no se esperan y de los que se puede sacar una lección y descubrir apoyos en personas inesperadas. Así, ha podido "crecer y disfrutar de la vida" pese a todo lo que le ha ocurrido.

Para concluir la ceremonia, Massimo Begelle, regional manager de España e Italia en Top Employers Institute, presentó las principales tendencias de RRHH según Top Employers en 2023, que siguiendo la estela que ya marcó el año anterior, destacó el compromiso del empleado, la habilidad tecnológica y la importancia del aprendizaje de prueba y error, como palanca para este período.

En consonancia, este año, explicó Begelle, las tendencias se enfocan principalmente en una "mayor humanización", centrándose "aún más" en la persona. Por orden, destacarían tres fines a seguir: "El valor de la experiencia del empleado", con su consiguiente flexibilidad horaria, de manera que el trabajador pueda desempeñar sus competencias sin un control excesivo que le impida dar todo lo mejor de sí mismo. En segundo lugar se señaló la importancia de los "líderes", que tienen que saber escuchar el "latido" de las organizaciones y "empatizar con el empleado". "Tiene que haber una comunicación a dos niveles", detallaba Begelle. "En una empresa no vale solo con comunicar, hay que tener una estrategia de comunicación previa que una a los empleados con la organización". Y en tercer lugar, destacó la eficacia que produce el "impacto positivo de los empleados", que depende esencialmente de las políticas que integre Recursos Humanos (RRHH). "Tenemos que crear un triángulo ganador que cumpla con estos ejes", sentenciaba, lanzando una pregunta final a modo de reflexión para los responsables de las empresas allí presentes: "La experiencia que viven nuestros empleados, ¿está relacionada con el propósito que tiene nuestra empresa?

Como colofón del acto, se nombró a las empresas galardonadas en las distintas categorías y se realizó una foto de familia.

