La actriz británica Naomi Watts rompe tabúes sobre la menopausia con su firma cosmética Stripes

La protagonista de Lo imposible, Mulholland Drive y Diana, entre otras películas, se vuelca en su faceta de empresaria con su marca cosmética Stripes para mujeres maduras. El sector mueve 600.000 millones en el mundo.

Tiene 54 años. Una menopausia precoz le abrió los ojos a los 36, cuando trataba de quedarse embarazada. Naomi Watts puso entonces palabras a sus síntomas: "A lo largo de mi carrera como actriz he superado los tsunamis y me he encontrado cara a cara con King Kong. Pero nada me preparó para la menopausia temprana. Me despertaba en medio de la noche, empapada en sudor. Mi piel estaba seca. Mis hormonas, por todas partes. Recuerdo sentirme confundida y sola, como si no tuviera control sobre mi propio cuerpo". Reveló la actriz haciendo referencia a dos de sus películas blockbuster, Lo imposible (de Juan Antonio Bayona) y el remake del mítico King Kong.

La intérprete se alió con Amyris, empresa de productos cosméticos, de parafarmacia y fragancias, y creó Stripes. Una línea de faciales, corporales y capilares indicada para esta etapa de la vida de las mujeres porque "si bien la menopausia puede ser parte de la mediana edad, la mediana edad es mucho más que la menopausia", señala en su web comercial Iamstripes.com.

Una nueva andadura -la empresarial- para Watts, que ha llegado a lo más alto en el cine. En su tienda online podemos encontrar un gran catálogo de productos faciales (limpiadoras, serum, cuidados de noche); para el cuerpo y el cabello (como mascarillas hidratantes); bienestar vaginal (gel para atender la sequedad); o complementos probióticos. Un kit de hidratación de tres productos cuesta 200 dólares (en rebajas, 140). O sea, 130 euros.

La marca Watts

Sin embargo, Stripes es mucho más que una firma de cuidados cosméticos. Es un mensaje de empoderamiento, de madurez positiva y de experiencia de la vida. "Quiero acabar con el estigma y el pudor de la menopausia", dice la actriz. La protagonista de The Watcher representa la nueva liberación femenina. Vestida de blanco, con el rostro lleno de luz, sin apenas maquillaje y siempre sonriente. Es su imagen de marca. La naturalidad de la vida y el envejecimiento sereno y digno. Sin tabúes. Sería como el movimiento inclusivo body positive, pero en versión madurez.

La firma viene respaldada por una potente campaña en redes sociales y en medios de su madrina, ideóloga, embajadora, fundadora y alma mater. Detrás de la marca Watts hay un esfuerzo mediático por sacar de la sombra esta etapa vital y arrojar luz sobre la caída de estrógenos, sofocos nocturnos, insomnio e irritabilidad. "Envejecer es un privilegio para que nos sintamos orgullosas de nuestras experiencias y para sentirnos empoderadas", comparte en su Instagram, con 1,7 millones de seguidores.

La musa de David Lynch (Mulholland Drive y Twin Peaks: The Return) afea que las mujeres a los 50 se vuelvan invisibles en los medios y desliza un dato: "Más de mil millones en el mundo serán menopáusicas en 2025." En EE UU, cada año 1,3 millones de mujeres entran en esa etapa, según The National Library of Medicine.

La edad de los sofocos estaba silenciada. Sin embargo, ahora existe un mercado emergente para atender esas necesidades: antes de Stripes surgieron Womaness, State Of, Hair Biology (de Procter & Gamble) o la línea Super Restorative de Clarins. De hecho, el sector de la menopausia mueve 600.000 millones de dólares (560.000 millones de euros) en el mundo, según un informe de Female Founders Fund.

En el caso de España, las mujeres viven un tercio de su vida en esa fase, ya que la esperanza media es de 85 años. La Asociación Española de Dermatología cita que el 54% de las españolas en edad madura se siente insegura con su imagen. La caída de estrógenos ocasiona piel seca, deshidratación y arrugas en el rostro maduro. El pelo también sufre: el ciclo se reduce, se vuelve más fino y más corto.

El sector global de la belleza alcanzó en 2021 en nuestro país 8.211 millones, según el último estudio del Mercado de Alta Perfumería y Cosmética (Stanpa). Más datos: cada persona usa de media entre 10 y 12 productos al día; y el consumo medio al año alcanza 166 euros per capita. Las empresas con mayor cuota de mercado en España son: Grupo L'Oréal, Beiersdorf, Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, Coty, Pierre Fabre, Grupo Unilever, Revlon, Chanel, LVMH, Henkel y Estee Lauder.