Lebron James, el multimillonario rey de la NBA

Que parte de la sociedad sepa quien eres cuando ni siquiera siguen el deporte por el que eres famoso es sinónimo de ser una estrella. Algo que encarna a la perfección Lebron James. El jugador de Los Angeles Lakers se ha convertido en el máximo anotador de la NBA, superando por fin el récord que mantenía Kareem Abdul-Jabbar desde antes, incluso, del nacimiento de James. En total, 38.390 puntos desde que inició su carrera en el año 2003.

38,388 POINTS



LeBron James hits the fadeaway jumper to become the NBA's all-time leading scorer! #ScoringKing pic.twitter.com/P5LyTZAZn3