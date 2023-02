ARCOmadrid celebra su 42º edición con una puesta en valor del Mediterráneo

La Feria Internacional de Arte Contemporáneo (ARCOmadrid) ha sido presentada hoy en Madrid en el edificio la Consejería de Cultura y Deporte de la Comunidad de Madrid, en pleno centro de la capital. En la rueda de prensa de presentación del evento, que tendrá lugar del 22 al 26 de febrero en Ifema, ha estado presente el director general del recinto ferial, Juan Arrizabalaga, y la directora de ARCOmadrid, Maribel López.

En palabras de Arrizabalaga, esta edición promete "recuperar las cifras de 2020, con más de 90.000 visitantes". En cuanto a las previsiones de facturación, el responsable de Ifema reveló que "ARCOmadrid no desglosa su facturación; las cifras de este año son muy próximas, o incluso más elevadas que los años previos a la pandemia", ha concluido.

Por su parte, Maribel destaca el progreso y la vuelta al optimismo de las galerías, y de los coleccionistas. En esta edición, más allá de los coleccionistas que paguen su pase, "las galerías han invitado a 400 coleccionistas a esta edición".

ARCO vuelve a protagonizar la actualidad artística con un alto nivel de participación fruto de la confianza y compromiso del sector, que se ha visto reflejado en el creciente interés de las galerías internacionales por una feria que confirma su potencial como mercado activo y como un lugar destacado para dar visibilidad a los artistas, y para impulsar el conocimiento y la investigación en torno al arte contemporáneo.

La feria cumple 42 ediciones y da un paso más investigando en las prácticas artísticas pasadas, presentes y futuras a lo largo de propuestas presentadas, que convertirán a Madrid como capital internacional del arte contemporáneo, con la región mediterránea como tema de análisis central.

En esta edición, un total de 211 galerías de 36 países, participarán en los pabellones 7 y 9, de las cuales 170 se integran en el programa central, sumándose a ellas las secciones comisariadas: El Mediterráneo: Un Mar Redondo, con 19 galerías; Opening by Allianz, con 17 galerías, y Nunca lo mismo. Arte latinoamericano, con 11 galerías.

En esta ocasión, la participación de galerías españolas representa el 34% de la feria, con un total de 71 galerías. Por su parte, del 64% restante, un 21% lo acapara la presencia latinoamericana, en especial Argentina, Brasil, México y Perú, posicionando a ARCOmadrid con punto de encuentro e intercambio entre Europa y Latinoamérica.

El Mediterráneo: Un Mar Redondo

Es una oportunidad para comprender como esos artistas forman parte del ecosistema de la feria. Tiene que ver con esa mirada al sur para ver si encaja con el resto de los contenidos. El Mediterráneo: Un Mar Redondo es el tema central de ARCOmadrid 2023. La sección, comisariada por Marina Fokidis, con la asesoría de Bouchra Khalili, Hila Peleg y Pedro G. Romero, reúne a diecinueve artistas, con sus galerías, de todo el Mediterráneo, en un espacio especialmente diseñado por Andrés Jacques Office for Political Innovation, así como un gran número de colectivos de artistas, cineastas, flamencos para habitar ARCO de diversas formas creativas y discursivas.

"El mar Mediterráneo es redondo; también lo es la falda de un derviche, el giro repetido de la muñeca de una bailaora flamenca, la forma de una danza tradicional griega, una cesta de fruta en un mercado, un salvavidas en medio del mar (la otra cara de la convivencia). Un círculo no tiene línea de base. No tiene ni derecha ni izquierda ni abajo ni arriba. Gira. Todo lo que va vuelve. Es posible, por lo tanto, que exista una necesidad urgente de recuperar una conciencia más esférica de esta región tan particular, con su geografía móvil e inestable y su atracción gravitatoria. A partir de las perspectivas de la ribera sur del Mediterráneo, la idea es estimular un espacio temporal en el que los participantes y visitantes puedan interpretar el tiempo, la historia y la contemporaneidad del modo que deseen, más allá de las restricciones impuestas y las suposiciones culturales. El mercado —el zoco, el bazar, el ágora— parece ser el mejor contexto para albergar a nuestro Mediterráneo idealizado, un laboratorio de múltiples capas para la fertilización cruzada. Al fin y al cabo, los mercaderes fueron históricamente los principales intermediarios entre las culturas de toda la región", dice Marina Fokidis.

Opening by Allianz

Un año más, la sección Opening by Allianz destaca por tomar el pulso a la escena internacional del galerismo joven, reuniendo una nutrida selección de 17 propuestas presentadas por galerías provenientes de Madrid, Barcelona, Valencia, Marsella, Munich, Ámsterdam, Cluj-Napoca, Bogotá o Lima, entre otras ciudades.

Compuesta por las comisarias Yina Jinémez Suriel, radicada en la República Dominicana, y Julia Morandeira Arrizabalaga, residente en Países Bajos, esta edición de la sección mantiene el foco en aquellos proyectos singulares que apuestan por el modelo de galería; proyectos que, a través de su hacer innovador y su compromiso con las escenas locales en las que se insertan, ensayan nuevas definiciones del oficio en su día a día.

De las 17 galerías invitadas a participar directamente por las comisarias, 9 repiten del año pasado y 8 participan por primera vez. Todas ellas tienen menos de 7 años y presentan un máximo de dos artistas por stand. En total en esta edición podremos encontrar la obra de 24 artistas de muy variada procedencia y recorrido, lenguaje y gesto; pero todos ellos comprometidos con tensar diferentes urgencias y cuestiones que definen nuestra contemporaneidad. Una apuesta por la creatividad como fuerza desde la que revisar el pasado y rearticular el presente para proyectarnos en nuevos futuros que se alinea con los valores de Allianz, quien apoya el proyecto por segundo año consecutivo.

Nunca Lo Mismo. Arte latinoamericano

Con la intención de dar a conocer formas de colaboración entre artistas y galerías procedentes de Latinoamérica surge esta sección que se propone presentar prácticas artísticas contemporáneas latinoamericanas.

A la saga de la primera edición de esta sección, realizada en la anterior edición de ARCOmadrid, Nunca Lo Mismo continúa investigando la diversidad de formas, prácticas y sensibilidades artísticas procedentes de Latinoamérica y da lugar a las necesidades actuales. La sección Nunca Lo Mismo, cuyo título corresponde a una cita del escritor Osvaldo Lamborghini, atiende a los modos de hacer en Latinoamérica y a su singular relación con el presente. Nunca Lo Mismo reúne un conjunto de proyectos que manifiesta la voluntad de responder de manera crítica a los desafíos históricos, geográficos y sociales. Cada propuesta presta atención a las características de producción de sus propios contextos, sin limitarse a una definición universal identitaria.

Nunca Lo Mismo incluye propuestas expositivas individuales, en su amplia mayoría, producidas para esta sección. De esta manera cada una de las pinturas, esculturas, fotografías, cerámicas, ensambles textiles u objetos organiza una exposición, y encuentra en esta modalidad de presentación una sinergia productiva tanto para cada artista como para las galerías, en un contexto de intercambio como el que facilita ARCOmadrid.

La sección contará con obras de trece artistas de Latinoamérica representados por once galerías de Argentina, Brasil, Guatemala, México, Perú, así como galerías de Alemania y Portugal con representación de artistas de la región. Nunca Lo Mismo ocupará el lateral del pabellón 9.